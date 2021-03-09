***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2021 10:14
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916453
BIST
12:421.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 17,35
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.548
En Düşük
1.535
12:427,6333
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -0,1191
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6302
12:429,0942
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,1018
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0877
12:42418,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 418,51
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler12:42
|TRILC
|13,31
|112.696
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.559.931
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.065.181
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.070.235
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,60
|8.290.357
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,57
|113.687.954
|% -8,60
|
|NIBAS
|28,94
|34.398.491
|% -6,16
|
|BJKAS
|4,53
|217.980.147
|% -5,82
|
|KUTPO
|55,60
|79.040.959
|% -5,60
|
|THYAO
|15,06
|1.133.439.076
|% 2,80
|
|GARAN
|9,11
|941.605.926
|% 1,22
|
|PETKM
|6,21
|608.433.681
|% -0,32
|
|BIMAS
|69,45
|531.218.721
|% 3,89
|
|SISE
|7,66
|424.394.337
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,40
|275.439.251
|% 1,27
|
|GARAN
|9,11
|941.605.926
|% 1,22
|
|PETKM
|6,21
|608.433.681
|% -0,32
|
|THYAO
|15,06
|1.133.439.076
|% 2,80
|
|SISE
|7,66
|424.394.337
|% 0,92
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6310
|7,6333
|% -1,54
|
|Euro
|9,0880
|9,0942
|% -1,11
|
|Sterlin
|10,5855
|10,6386
|% -0,73
|
|Frank
|8,1479
|8,1969
|% -1,05
|
|Riyal
|2,0307
|2,0409
|% -1,26
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|22,62
|
|Altın Gr.
|418
|419
|0,19
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|5,00
|
|Tam
|2.768
|2.840
|5,33
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|2,58
|
|Çeyrek
|671
|687
|1,29
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,06
|
|B. Petrol
|68,72
|68,72
|0,48
|