***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2021 11:36
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921372
BIST
12:541.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,22
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
12:548,1561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0758
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
12:549,6159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0542
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
12:54452,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,83
|Açılış
|: 452,96
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
453,88
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler12:54
|TRILC
|50,40
|179.272.059
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.552.417
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|51.317.965
|% 9,98
|
|IZFAS
|10,70
|12.322.433
|% 9,97
|
|RTALB
|25,36
|142.054.388
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|120,00
|50.510.011
|% -7,69
|
|SELGD
|4,74
|2.011.681
|% -6,51
|
|KRDMD
|7,05
|1.001.075.410
|% 6,98
|
|GARAN
|6,95
|832.012.764
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,00
|562.059.749
|% 8,11
|
|BJKAS
|6,98
|447.236.067
|% 0,72
|
|PETKM
|5,62
|364.534.848
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,00
|562.059.749
|% 8,11
|
|KRDMD
|7,05
|1.001.075.410
|% 6,98
|
|GARAN
|6,95
|832.012.764
|% 1,02
|
|DOHOL
|3,34
|261.201.609
|% 3,09
|
|PETKM
|5,62
|364.534.848
|% 3,31
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1521
|8,1561
|% 0,94
|
|Euro
|9,6012
|9,6159
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,2602
|11,3167
|% 1,35
|
|Frank
|8,6712
|8,7234
|% 1,19
|
|Riyal
|2,1711
|2,1820
|% 1,07
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-7,63
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,83
|
|Cumhuriyet
|2.989
|3.034
|20,00
|
|Tam
|2.979
|3.056
|29,69
|
|Yarım
|1.440
|1.479
|14,36
|
|Çeyrek
|722
|739
|7,18
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,78
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,31
|64,31
|-0,12
|