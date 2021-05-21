***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.05.2021 10:01
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937119
BIST
18:051.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,62
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.456
En Düşük
1.456
18:058,3861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
18:0510,2594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0022
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2787
En Düşük
10,2358
18:05505,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,78
|Açılış
|: 505,06
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|33,08
|4.261.729
|% 5,75
|
|MERKO
|5,96
|306.916
|% 5,49
|
|BNTAS
|6,74
|1.277.001
|% 3,69
|
|BEYAZ
|10,96
|63.393
|% 3,49
|
|JANTS
|90,10
|3.549.129
|% 2,56
|
|BRKO
|1,09
|657.001
|% -3,54
|
|BJKAS
|7,03
|1.705.984
|% -2,50
|
|TGSAS
|14,50
|100.427
|% -2,42
|
|MEGAP
|7,89
|102.452
|% -1,87
|
|MEGAP
|7,89
|102.452
|% -1,87
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 0,00
|
|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 0,00
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,00
|
|SISE
|8,07
|572.700.663
|% 0,00
|
|TUPRS
|100,20
|525.516.019
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|511.873.469
|% 0,00
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 0,00
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,00
|
|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,09
|343.582.210
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3815
|8,3861
|% 0,07
|
|Euro
|10,2494
|10,2594
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,8617
|11,9212
|% 0,04
|
|Frank
|9,3186
|9,3747
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2300
|2,2412
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-2,97
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,21
|65,21
|0,10
|
Seans Raporu
18:05
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10:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 36 artarak (% 0.48 ) 1, 526
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10:12
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
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10:12
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MMCAS, BRMEN
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10:12
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, GYHOL
-
10:12
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, PETKM