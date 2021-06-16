***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2021 10:44
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942583
BIST
12:021.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,46
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.436
12:028,5311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0263
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
12:0210,3517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0306
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
12:02509,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,59
|Açılış
|: 509,87
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler12:02
|UZERB
|45,98
|443.891
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,63
|5.710.346
|% 7,92
|
|OYYAT
|25,04
|71.195.396
|% 6,92
|
|GEDZA
|42,80
|16.876.998
|% 5,57
|
|UMPAS
|1,26
|25.657
|% 5,00
|
|BAGFS
|19,17
|32.589
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|25.999.203
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|110.647
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.015.297
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|110.588
|% -9,93
|
|THYAO
|14,63
|532.555.353
|% 0,97
|
|BOBET
|5,74
|439.802.757
|% -4,81
|
|GARAN
|8,35
|313.215.391
|% -0,83
|
|HALKB
|5,21
|267.148.191
|% -2,80
|
|YESIL
|2,41
|236.007.340
|% -6,23
|
|YESIL
|2,41
|236.007.340
|% -6,23
|
|EKGYO
|2,22
|176.424.184
|% 1,37
|
|BOBET
|5,74
|439.802.757
|% -4,81
|
|HALKB
|5,21
|267.148.191
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,25
|86.214.932
|% 0,00
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5271
|8,5311
|% -0,31
|
|Euro
|10,3441
|10,3517
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,9884
|12,0486
|% -0,23
|
|Frank
|9,4524
|9,5093
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2663
|2,2777
|% -0,38
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|0,34
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.358
|3.442
|-17,06
|
|Yarım
|1.623
|1.665
|-8,25
|
|Çeyrek
|814
|833
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,14
|74,14
|0,15
|