***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2021 15:41
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948677
BIST
15:291.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -12,62
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:298,6940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0087
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:2910,3163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0658
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
15:29507,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,07
|Açılış
|: 507,84
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:29
|TUREX
|11,57
|11.385.250
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.739.653
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.435.489
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.494.308
|% -9,95
|
|SANEL
|4,58
|4.259.886
|% -9,31
|
|KATMR
|3,13
|70.828.398
|% -9,28
|
|UZERB
|37,00
|232.072
|% -6,89
|
|THYAO
|13,65
|472.763.464
|% -1,44
|
|GARAN
|8,61
|466.968.186
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,12
|426.046.627
|% -0,42
|
|PETKM
|5,36
|335.609.686
|% 0,00
|
|BIOEN
|28,66
|261.921.742
|% 7,42
|
|EKGYO
|1,88
|178.089.371
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|192.794.274
|% -0,88
|
|PETKM
|5,36
|335.609.686
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|426.046.627
|% -0,42
|
|TSKB
|1,27
|73.460.360
|% -0,78
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6897
|8,6940
|% 0,10
|
|Euro
|10,3105
|10,3163
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,9166
|11,9764
|% -0,29
|
|Frank
|9,4495
|9,5064
|% 1,13
|
|Riyal
|2,3104
|2,3220
|% 0,06
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|13,35
|
|Altın Gr.
|507
|507
|2,85
|
|Cumhuriyet
|3.353
|3.404
|10,00
|
|Tam
|3.337
|3.421
|14,56
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|7,04
|
|Çeyrek
|809
|827
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,06
|73,06
|-0,37
|