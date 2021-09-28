***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2021 10:25
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965458
BIST
10:211.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,05
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.388
10:218,8718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0545
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8735
En Düşük
8,8095
10:2110,3657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0471
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3754
En Düşük
10,2978
10:21495,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,43
|Açılış
|: 495,76
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,73
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler10:19
|PKENT
|2.861,30
|2.881.184
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|22.107.879
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|2.777.776
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|1.912.789
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,32
|129.918
|% 9,95
|
|BIOEN
|33,90
|17.423.076
|% -9,98
|
|OYLUM
|11,52
|9.214.756
|% -9,93
|
|KTSKR
|46,88
|4.307.520
|% -7,08
|
|TSPOR
|3,33
|32.525.629
|% -4,86
|
|DIRIT
|4,41
|61.881
|% -3,92
|
|THYAO
|13,64
|119.047.831
|% 0,81
|
|GARAN
|8,87
|112.709.987
|% -0,56
|
|TUPRS
|112,80
|106.802.761
|% 0,71
|
|KRDMD
|6,32
|96.363.358
|% -0,78
|
|SAHOL
|9,63
|58.451.944
|% -0,93
|
|YKBNK
|2,34
|52.364.240
|% -0,85
|
|KRDMD
|6,32
|96.363.358
|% -0,78
|
|EKGYO
|1,78
|22.786.050
|% 0,00
|
|GARAN
|8,87
|112.709.987
|% -0,56
|
|TSPOR
|3,33
|32.525.629
|% -4,86
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8677
|8,8718
|% 0,62
|
|Euro
|10,3536
|10,3657
|% 0,46
|
|Sterlin
|12,0780
|12,1386
|% 0,31
|
|Frank
|9,4919
|9,5491
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3527
|2,3645
|% 0,39
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-9,32
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|79,54
|79,54
|0,82
|