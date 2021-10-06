***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 13:20
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967353
BIST
14:381.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,48
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
14:388,9238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0552
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
14:3810,3238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0311
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
14:38502,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,31
|Açılış
|: 502,96
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,74
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler14:36
|NUGYO
|12,43
|17.557.572
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.208.007
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|209.822.685
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.397.206
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.412.064
|% -9,78
|
|MARTI
|1,38
|20.542.923
|% -9,21
|
|PETKM
|6,18
|1.125.494.509
|% -7,21
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,18
|1.125.494.509
|% -7,21
|
|EREGL
|16,48
|1.067.017.903
|% 2,04
|
|TUPRS
|120,70
|697.329.230
|% -0,17
|
|GARAN
|9,22
|677.241.731
|% -0,65
|
|KRDMD
|6,34
|544.173.354
|% -0,16
|
|PETKM
|6,18
|1.125.494.509
|% -7,21
|
|TSKB
|1,19
|146.167.257
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,35
|262.628.428
|% -0,84
|
|KRDMD
|6,34
|544.173.354
|% -0,16
|
|DOHOL
|2,57
|195.245.535
|% -1,53
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9188
|8,9220
|% 0,60
|
|Euro
|10,2946
|10,3003
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,0538
|12,1142
|% 0,09
|
|Frank
|9,5530
|9,6105
|% 0,43
|
|Riyal
|2,3700
|2,3819
|% 0,57
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-5,28
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,75
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|20,00
|
|Tam
|3.309
|3.393
|20,10
|
|Yarım
|1.600
|1.641
|9,72
|
|Çeyrek
|802
|821
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,23
|82,23
|0,97
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:50MARTI
Yüzde -9.21 oranında düşüşle 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 650, 456 adet işlem
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14:49NTHOL
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 067, 342 adet işlem
-
14:48MRGYO
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 685, 303 adet işlem
-
14:46GLYHO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 089, 070 adet işlem
-
14:45XU100
Endeks 1, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 9, 796.00 milyon TL de