***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2021 12:20
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970997
BIST
15:541.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -10,75
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.401
15:549,2289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0515
|Açılış
|: 9,2080
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
15:5410,7090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0357
|Açılış
|: 10,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
15:54524,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -5,31
|Açılış
|: 524,92
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
524,49
BIST En Aktif Hisseler15:52
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,53
|112.390.056
|% 7,34
|
|KONTR
|63,35
|213.797.354
|% 6,92
|
|MERIT
|28,32
|50.462.243
|% 6,87
|
|BTCIM
|14,30
|18.345.603
|% 6,40
|
|BAYRK
|8,91
|2.825.958
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|42.987.059
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|115.942.414
|% -9,96
|
|DOBUR
|27,70
|1.632.900
|% -9,95
|
|KZBGY
|28,60
|170.968.691
|% -9,95
|
|GARAN
|8,94
|1.889.133.834
|% -3,46
|
|THYAO
|14,33
|764.914.840
|% 0,21
|
|KRDMD
|6,92
|732.845.594
|% 2,52
|
|TUPRS
|128,20
|622.786.419
|% 2,56
|
|EREGL
|17,61
|620.145.567
|% 0,34
|
|EKGYO
|1,88
|548.037.879
|% 2,17
|
|GARAN
|8,94
|1.889.133.834
|% -3,46
|
|YKBNK
|2,34
|376.208.362
|% -2,09
|
|ODAS
|1,49
|202.076.498
|% 3,47
|
|KRDMD
|6,92
|732.845.594
|% 2,52
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2264
|9,2288
|% 0,56
|
|Euro
|10,7050
|10,7201
|% 0,44
|
|Sterlin
|12,6470
|12,7104
|% 1,03
|
|Frank
|9,9310
|9,9908
|% 0,31
|
|Riyal
|2,4538
|2,4661
|% 0,54
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-25,92
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-4,77
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|-31,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-32,34
|
|Yarım
|1.671
|1.714
|-15,65
|
|Çeyrek
|838
|857
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|0,83
|
Seans Raporu
15:52
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16:07XU100
Endeks 1, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 12, 097.00 milyon TL de
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16:06IZTAR
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 318 adet işlem
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16:05KGYO
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 232, 536 adet işlem
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16:04KATMR
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 432, 051 adet işlem
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16:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, VAKBN, KOZAL