***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2021 10:54
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971652
BIST
11:141.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.436
En Düşük
1.429
11:149,2616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0498
|Açılış
|: 9,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,2777
En Düşük
9,1938
11:1410,7970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0468
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
10,8301
En Düşük
10,7257
11:14531,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,40
|Açılış
|: 531,19
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
532,28
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler11:14
|HLGYO
|2,62
|35.900.550
|% 9,62
|
|ZRGYO
|1,72
|60.411.125
|% 8,18
|
|VKGYO
|1,60
|94.360.729
|% 6,67
|
|SERVE
|13,80
|28.373
|% 6,07
|
|OLMK
|7,46
|5.268.985
|% 5,97
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|FADE
|8,76
|112.449.257
|% -8,27
|
|TLMAN
|29,48
|17.197.478
|% -5,75
|
|YEOTK
|62,70
|44.719.196
|% -5,43
|
|SODSN
|23,50
|78.044
|% -5,17
|
|GARAN
|9,03
|553.314.606
|% -0,88
|
|THYAO
|13,87
|387.289.482
|% 0,51
|
|FROTO
|180,60
|345.079.362
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,94
|246.570.080
|% 1,04
|
|PETKM
|6,25
|213.874.187
|% 1,30
|
|EKGYO
|1,94
|246.570.080
|% 1,04
|
|YKBNK
|2,47
|210.088.954
|% 0,41
|
|GARAN
|9,03
|553.314.606
|% -0,88
|
|VKGYO
|1,60
|94.360.729
|% 6,67
|
|ZRGYO
|1,72
|60.411.125
|% 8,18
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2574
|9,2616
|% 0,54
|
|Euro
|10,7859
|10,7970
|% 0,44
|
|Sterlin
|12,7538
|12,8178
|% 0,46
|
|Frank
|10,0273
|10,0877
|% 0,44
|
|Riyal
|2,4634
|2,4757
|% 0,61
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|1,21
|
|Altın Gr.
|531
|531
|3,09
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,18
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|0,01
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|-0,73
|