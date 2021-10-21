***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2021 12:44
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971664
BIST
14:071.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,77
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.440
En Düşük
1.417
14:079,4406
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 0,2288
|Açılış
|: 9,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
14:0711,0074
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,2572
|Açılış
|: 10,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0646
En Düşük
10,7257
14:07541,94
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 14,15
|Açılış
|: 541,94
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler14:05
|HLGYO
|2,62
|37.522.404
|% 9,62
|
|DMSAS
|8,63
|83.196.133
|% 6,94
|
|ZRGYO
|1,69
|81.192.149
|% 6,29
|
|SERVE
|13,80
|61.769
|% 6,07
|
|OYLUM
|7,74
|4.880.323
|% 6,03
|
|FADE
|8,60
|288.472.275
|% -9,95
|
|ERSU
|4,58
|59.740.548
|% -9,66
|
|KERVN
|0,72
|1.538.498
|% -8,86
|
|YEOTK
|61,10
|104.579.762
|% -7,84
|
|MERIT
|27,08
|17.891.699
|% -7,51
|
|GARAN
|8,93
|1.651.061.289
|% -1,98
|
|SASA
|27,00
|770.838.977
|% -0,74
|
|THYAO
|13,72
|719.909.338
|% -0,58
|
|FROTO
|181,40
|690.218.257
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,41
|592.061.142
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,41
|592.061.142
|% -2,03
|
|EKGYO
|1,94
|448.355.063
|% 1,04
|
|GARAN
|8,93
|1.651.061.289
|% -1,98
|
|VKGYO
|1,56
|120.050.774
|% 4,00
|
|PETKM
|6,20
|415.905.687
|% 0,49
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4453
|9,4477
|% 2,56
|
|Euro
|11,0092
|11,0201
|% 2,51
|
|Sterlin
|13,0099
|13,0751
|% 2,48
|
|Frank
|10,2487
|10,3104
|% 2,66
|
|Riyal
|2,5131
|2,5258
|% 2,65
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|2,56
|
|Altın Gr.
|534
|534
|6,23
|
|Cumhuriyet
|3.535
|3.588
|34,00
|
|Tam
|3.514
|3.603
|31,89
|
|Yarım
|1.699
|1.743
|15,43
|
|Çeyrek
|852
|871
|7,71
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,26
|0,06
|
|B. Petrol
|84,87
|84,87
|-0,95
|