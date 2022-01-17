***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.01.2022 10:00
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994601
BIST
10:202.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 12,42
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.093
En Düşük
2.085
10:2013,4851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0341
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5350
|
13,7069
En Düşük
13,4614
10:2015,4060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0220
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4500
|
15,6321
En Düşük
15,3809
10:20788,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,45
|Açılış
|: 788,22
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,23
BIST En Aktif Hisseler10:18
|SRVGY
|103,40
|13.053.649
|% 10,00
|
|QNBFL
|107,00
|865.309
|% 9,91
|
|PKENT
|380,10
|16.606.322
|% 8,41
|
|HALKB
|5,57
|340.167.052
|% 8,16
|
|ATATP
|78,45
|10.725.910
|% 7,25
|
|ERCB
|52,00
|523.775
|% -4,59
|
|AKFGY
|8,49
|6.423.311
|% -4,18
|
|DARDL
|3,77
|36.453.244
|% -3,08
|
|SELVA
|16,49
|189.227
|% -2,89
|
|DOBUR
|106,90
|1.336.570
|% -2,82
|
|GARAN
|11,96
|399.346.784
|% 0,84
|
|HALKB
|5,57
|340.167.052
|% 8,16
|
|ASELS
|24,74
|256.047.670
|% 2,49
|
|AKBNK
|7,61
|238.915.128
|% 1,33
|
|THYAO
|28,32
|223.594.461
|% 0,35
|
|HALKB
|5,57
|340.167.052
|% 8,16
|
|YKBNK
|3,95
|222.448.373
|% 1,80
|
|VAKBN
|4,10
|200.904.630
|% 5,67
|
|GARAN
|11,96
|399.346.784
|% 0,84
|
|AKBNK
|7,61
|238.915.128
|% 1,33
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4602
|13,4754
|% -0,32
|
|Euro
|15,3818
|15,4124
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,3742
|18,4664
|% -0,35
|
|Frank
|14,6792
|14,7676
|% -0,39
|
|Riyal
|3,5799
|3,5978
|% -0,33
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|4,45
|
|Altın Gr.
|791
|791
|1,18
|
|Cumhuriyet
|5.249
|5.329
|-24,00
|
|Tam
|5.225
|5.355
|-38,94
|
|Yarım
|2.525
|2.590
|-18,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.295
|-9,42
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,00
|0,02
|
|B. Petrol
|86,38
|86,38
|0,32
|