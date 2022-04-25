***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.04.2022 10:03
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023390
BIST
09:552.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.474
En Düşük
2.471
09:5514,7707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0280
|Açılış
|: 14,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,7707
En Düşük
14,7180
09:5515,8475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0741
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9400
|
15,9641
En Düşük
15,8150
09:55910,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,36
|Açılış
|: 910,31
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
906,93
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ALGYO
|39,32
|47.201.525
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% 3,66
|
|ERBOS
|112,60
|42.704.388
|% 1,42
|
|AYEN
|17,00
|12.787.492
|% 0,67
|
|KFEIN
|20,30
|25.342.983
|% 0,25
|
|TRGYO
|7,30
|74.228.464
|% 0,00
|
|KRONT
|35,58
|6.823.416
|% 0,00
|
|OZKGY
|9,91
|29.597.944
|% 0,00
|
|MEPET
|3,38
|5.562.101
|% 0,00
|
|ORGE
|7,13
|17.049.193
|% 0,00
|
|THYAO
|39,74
|7.665.854.133
|% 0,00
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% 0,00
|
|ASELS
|27,00
|3.219.308.820
|% 0,00
|
|SISE
|17,83
|3.138.317.642
|% 0,00
|
|PETKM
|10,10
|2.016.135.284
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% 3,66
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,00
|
|TSKB
|1,96
|805.376.351
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,10
|1.681.015.770
|% 0,00
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7660
|14,7707
|% 0,19
|
|Euro
|15,8331
|15,8475
|% -0,47
|
|Sterlin
|18,7625
|18,8566
|% -0,57
|
|Frank
|15,3577
|15,4502
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9266
|3,9463
|% 0,19
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-13,45
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-6,19
|
|Cumhuriyet
|6.100
|6.192
|-32,00
|
|Tam
|6.072
|6.223
|-6,93
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-3,35
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|-0,20
|
|B. Petrol
|102
|102
|-3,84
|