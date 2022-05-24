***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2022 17:34
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032125
BIST
17:492.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,49
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
17:4916,0710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1454
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
17:4917,2695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2335
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
17:49962,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 13,63
|Açılış
|: 962,42
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler17:49
|JANTS
|79,20
|189.626.269
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.673.203
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.096.451
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.796.567
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|66.970.937
|% 9,83
|
|SELVA
|9,26
|32.082.161
|% -9,22
|
|NUGYO
|6,08
|260.098.942
|% -8,98
|
|ARMDA
|121,20
|3.450.625
|% -7,13
|
|MNDRS
|3,08
|24.304.628
|% -6,10
|
|ESCOM
|12,53
|22.669.167
|% -5,79
|
|THYAO
|42,42
|2.909.768.305
|% -1,26
|
|GARAN
|15,12
|2.476.942.917
|% -0,33
|
|SISE
|19,91
|2.149.525.255
|% 2,89
|
|KARSN
|5,80
|1.619.928.831
|% 0,87
|
|HEKTS
|29,74
|1.286.160.273
|% 5,31
|
|KARSN
|5,80
|1.619.928.831
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,55
|498.741.914
|% -0,78
|
|SKBNK
|1,26
|221.491.264
|% -0,79
|
|GARAN
|15,12
|2.476.942.917
|% -0,33
|
|YKBNK
|4,36
|670.119.600
|% -0,91
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0646
|16,0710
|% 0,91
|
|Euro
|17,2390
|17,2695
|% 1,37
|
|Sterlin
|20,0188
|20,1192
|% 0,20
|
|Frank
|16,6584
|16,7587
|% 1,44
|
|Riyal
|4,2663
|4,2877
|% 0,83
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|11,64
|
|Altın Gr.
|961
|961
|12,30
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,07
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|0,21
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,14
|