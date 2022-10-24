***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 11:07
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073508
BIST
11:033.986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 50,89
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.946
11:0318,6076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6336
En Düşük
18,5049
11:0318,2946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0359
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,4256
En Düşük
18,2651
11:03986,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,91
|Açılış
|: 986,56
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
986,25
BIST En Aktif Hisseler11:03
|FENER
|62,15
|183.360.850
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|39.073.717
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.812.003
|% 10,00
|
|KTSKR
|49,38
|72.728.051
|% 9,98
|
|PENTA
|70,85
|50.562.196
|% -10,00
|
|CONSE
|8,19
|195.035.243
|% -10,00
|
|SMRTG
|69,00
|210.743.134
|% -9,09
|
|BTCIM
|44,00
|15.346.016
|% -7,37
|
|ORGE
|22,40
|75.316.978
|% -6,82
|
|THYAO
|97,55
|1.982.543.267
|% -0,41
|
|EREGL
|31,30
|1.676.674.063
|% 5,96
|
|KRDMD
|12,94
|1.115.899.736
|% 5,03
|
|SASA
|96,20
|968.574.148
|% 3,27
|
|EKGYO
|4,68
|957.468.966
|% 0,86
|
|EKGYO
|4,68
|957.468.966
|% 0,86
|
|KRDMD
|12,94
|1.115.899.736
|% 5,03
|
|ODAS
|7,72
|534.984.704
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,99
|133.762.220
|% 1,53
|
|TSKB
|2,91
|187.647.381
|% 0,34
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6030
|18,6076
|% 0,14
|
|Euro
|18,2831
|18,2946
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,0103
|21,1157
|% 0,33
|
|Frank
|18,5357
|18,6474
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9345
|4,9593
|% 0,12
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,42
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.687
|6.793
|84,00
|
|Yarım
|3.258
|3.321
|41,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.661
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,17
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,13
|
|B. Petrol
|90,29
|90,29
|-1,05
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:18ISDMR
Yüzde 5.70 oranında artışla 26.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 460, 754 adet işlem
-
11:17IHAAS
Yüzde 4.71 oranında artışla 81.15 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 786 adet işlem
-
11:16FROTO
Yüzde 5.05 oranında artışla 380.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 054, 814 adet işlem
-
11:15XU100
Endeks 3, 982 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 24, 099.00 milyon TL de
-
11:15SAYAS
Yüzde 4.50 oranında artışla 26.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 093, 818 adet işlem