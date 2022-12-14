***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 13:26
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087053
BIST
16:145.217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -39,42
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
16:1418,6474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
16:1419,8604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0450
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
16:141.083,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,21
|Açılış
|: 1.083,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler16:12
|KRDMA
|19,03
|488.352.215
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|288.064.889
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.418.164
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|KUYAS
|27,98
|47.332.227
|% 9,98
|
|GEDIK
|7,63
|27.512.326
|% -20,69
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,51
|32.786.250
|% -6,24
|
|IHYAY
|1,23
|89.591.935
|% -6,11
|
|KRDMD
|18,90
|13.660.338.244
|% 0,43
|
|ASELS
|57,80
|7.141.932.554
|% -2,61
|
|THYAO
|142,00
|6.740.738.307
|% -1,39
|
|AKBNK
|17,90
|5.275.142.637
|% 2,52
|
|VAKBN
|11,21
|5.060.330.795
|% 6,26
|
|KRDMD
|18,90
|13.660.338.244
|% 0,43
|
|EKGYO
|8,20
|4.650.125.757
|% 3,67
|
|SKBNK
|2,81
|1.573.372.112
|% 1,81
|
|VAKBN
|11,21
|5.060.330.795
|% 6,26
|
|YKBNK
|11,71
|4.499.487.720
|% 1,39
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6290
|18,6474
|% 0,03
|
|Euro
|19,8415
|19,8604
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,9825
|23,0977
|% 0,04
|
|Frank
|20,0405
|20,1613
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9443
|4,9691
|% 0,01
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-2,18
|
|Altın Gr.
|1.083
|1.083
|-2,03
|
|Cumhuriyet
|7.233
|7.343
|-22,00
|
|Tam
|7.276
|7.323
|-21,00
|
|Yarım
|3.523
|3.580
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.767
|1.789
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,99
|80,99
|0,31
|