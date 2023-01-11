***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:35
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099913
BIST
10:274.983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -5,43
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.937
10:2718,7845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
10:2720,1914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0297
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
10:271.137,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,27
|Açılış
|: 1.137,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler10:27
|SDTTR
|56,65
|2.821.567
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|788.305
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ARMDA
|253,50
|9.927.128
|% 7,19
|
|ULUFA
|7,62
|28.724.391
|% 6,57
|
|VKING
|29,98
|1.026.839
|% -9,97
|
|POLTK
|1.739,10
|16.758.946
|% -9,92
|
|ADEL
|115,00
|3.315.798
|% -8,37
|
|HKTM
|68,70
|125.567.127
|% -7,85
|
|UMPAS
|4,13
|361.470
|% -7,40
|
|THYAO
|132,90
|1.802.618.133
|% 1,30
|
|EREGL
|38,16
|940.540.996
|% 0,79
|
|ASELS
|57,90
|847.634.658
|% -0,43
|
|TUPRS
|480,50
|707.222.849
|% 1,09
|
|EKGYO
|8,53
|675.405.889
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,53
|675.405.889
|% 0,35
|
|KATMR
|2,16
|115.196.810
|% -6,90
|
|YKBNK
|9,54
|421.462.937
|% 0,10
|
|KRDMD
|18,17
|650.989.641
|% 0,17
|
|AKBNK
|17,04
|577.183.885
|% 0,06
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7803
|18,7845
|% 0,06
|
|Euro
|20,1843
|20,1914
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7904
|22,9046
|% 0,20
|
|Frank
|20,3090
|20,4313
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9860
|5,0111
|% 0,02
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|4,01
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|2,41
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.684
|7.749
|14,00
|
|Yarım
|3.732
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|0,17
|
|B. Petrol
|79,56
|79,56
|-0,54
|