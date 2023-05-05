***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2023 11:07
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147205
BIST
12:064.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -59,06
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
12:0619,5030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0341
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
12:0621,5284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0654
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
12:061.278,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,45
|Açılış
|: 1.278,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler12:04
|HURGZ
|4,40
|2.861.932
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.307.622
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.448.931
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|GRTRK
|28,02
|934.368.058
|% -9,96
|
|GESAN
|51,55
|255.313.427
|% -7,78
|
|PAMEL
|149,50
|51.032.368
|% -7,72
|
|EMKEL
|5,95
|43.849.834
|% -7,61
|
|EUPWR
|71,95
|1.060.691.743
|% -7,46
|
|EUPWR
|71,95
|1.060.691.743
|% -7,46
|
|THYAO
|126,40
|971.056.359
|% -1,02
|
|GRTRK
|28,02
|934.368.058
|% -9,96
|
|ASTOR
|42,42
|719.004.458
|% -6,15
|
|KOZAL
|16,53
|550.538.200
|% -1,02
|
|EKGYO
|5,39
|275.038.538
|% -1,64
|
|YKBNK
|9,28
|392.905.261
|% -0,64
|
|ISCTR
|10,79
|410.422.086
|% 1,31
|
|KOZAL
|16,53
|550.538.200
|% -1,02
|
|GRTRK
|28,02
|934.368.058
|% -9,96
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4951
|19,4994
|% 0,16
|
|Euro
|21,5121
|21,5357
|% 0,34
|
|Sterlin
|24,5053
|24,6282
|% 0,31
|
|Frank
|21,7755
|21,9067
|% -0,63
|
|Riyal
|5,1843
|5,2103
|% 0,07
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-10,54
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-5,91
|
|Cumhuriyet
|9.141
|9.279
|-52,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.495
|4.574
|-55,00
|
|Çeyrek
|2.227
|2.273
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|16,24
|16,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|1,31
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:19EUPWR
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 71.90 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 437, 945 adet işlem
-
12:18RUBNS
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 19.23 lira fiyatla işlem gören hissede 714, 574 adet işlem
-
12:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -63, 11 kaybederek (% -1.27 ) 4, 890
-
12:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EUPWR, THYAO, GRTRK
-
12:17XU100
Endeks 4, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 11, 118.00 milyon TL de