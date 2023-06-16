***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2023 11:01
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159346
BIST
14:185.543
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 47,87
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.506
En Yüksek
5.566
14:1823,6668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0192
|Açılış
|: 23,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
14:1825,9319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0684
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
14:181.495,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.495,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.496,46
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler14:16
|PRKME
|17,60
|36.807.037
|% 10,00
|
|PASEU
|33,26
|42.239.934
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,69
|72.271.253
|% 9,98
|
|PRKAB
|27,36
|112.620.251
|% 9,97
|
|FORTE
|16,12
|12.511.006
|% 9,96
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|VKFYO
|18,92
|31.230.512
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|16.397.979
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|3.348.224
|% -9,95
|
|IDEAS
|32,40
|35.024.208
|% -7,00
|
|THYAO
|184,50
|4.240.021.413
|% 0,82
|
|YKBNK
|13,09
|2.504.590.784
|% 0,77
|
|AKBNK
|19,32
|2.330.648.435
|% 0,47
|
|ISCTR
|13,79
|1.544.604.891
|% -0,07
|
|EREGL
|37,02
|1.484.124.624
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,09
|2.504.590.784
|% 0,77
|
|EKGYO
|7,38
|1.077.009.740
|% 2,93
|
|AKBNK
|19,32
|2.330.648.435
|% 0,47
|
|ISCTR
|13,79
|1.544.604.891
|% -0,07
|
|ZOREN
|2,97
|188.606.109
|% -1,98
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6618
|23,6669
|% 0,08
|
|Euro
|25,9265
|25,9324
|% 0,27
|
|Sterlin
|30,1962
|30,3476
|% 0,14
|
|Frank
|26,4481
|26,6074
|% 0,08
|
|Riyal
|6,2927
|6,3242
|% 0,05
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|6,42
|
|Altın Gr.
|1.495
|1.495
|5,74
|
|Cumhuriyet
|9.831
|9.980
|56,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|108,86
|
|Yarım
|4.815
|4.898
|14,00
|
|Çeyrek
|2.407
|2.449
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,25
|18,28
|0,10
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|-0,15
|
Seans Raporu
14:16
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14:31BRKVY
Yüzde 7.56 oranında artışla 20.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 312, 757 adet işlem
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14:30PENTA
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14:27XU100
Endeks 5, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 38, 644.00 milyon TL de
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14:27DIRIT
Yüzde 7.45 oranında artışla 5.48 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 312 adet işlem
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14:26OSTIM
Yüzde 6.75 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 605, 773 adet işlem