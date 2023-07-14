***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2023 10:04
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171929
BIST
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11:366.400
En Düşük
|Değişim
|: 0,49%
|| 31,39
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:3626,1999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1797
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:3629,4302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,2018
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4473
En Düşük
29,0484
11:361.648,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.648,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:34
|KRONT
|26,84
|47.188.932
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|17.483.345
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|36.387.191
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|54.901.992
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.717.210
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|21.502.496
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,60
|4.448.043.143
|% 1,96
|
|ASELS
|71,10
|3.643.868.849
|% 4,56
|
|AKBNK
|24,46
|2.034.140.498
|% 0,08
|
|ASTOR
|83,20
|1.847.265.946
|% -0,06
|
|YKBNK
|13,95
|1.743.303.393
|% -2,24
|
|YKBNK
|13,95
|1.743.303.393
|% -2,24
|
|ISCTR
|14,69
|1.676.547.951
|% -0,47
|
|SKBNK
|2,87
|277.343.013
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,46
|2.034.140.498
|% 0,08
|
|EKGYO
|8,37
|657.087.328
|% 0,60
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1911
|26,2065
|% 0,72
|
|Euro
|29,4217
|29,4372
|% 0,71
|
|Sterlin
|34,2668
|34,4386
|% 0,47
|
|Frank
|30,4425
|30,6259
|% 0,80
|
|Riyal
|6,9617
|6,9967
|% 0,60
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-3,87
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|6,92
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.625
|10.820
|37,00
|
|Yarım
|5.313
|5.435
|18,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.717
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|0,05
|
|B. Petrol
|81,36
|81,36
|0,00
|