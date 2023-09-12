***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2023 10:02
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194057
BIST
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13:058.154
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 7,55
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.239
13:0526,8960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0297
|Açılış
|: 26,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
13:0528,8468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0543
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,7759
13:051.658,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,69
|Açılış
|: 1.658,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.654,78
BIST En Aktif Hisseler13:03
|NUHCM
|255,20
|186.868.196
|% 10,00
|
|ALFAS
|150,70
|1.119.900.748
|% 10,00
|
|METUR
|10,34
|93.633.631
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|103.137.091
|% 10,00
|
|ALCAR
|794,30
|57.054.113
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|1.026.465.691
|% -10,00
|
|KSTUR
|630,00
|1.573.740
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|972.372
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|522.604.807
|% -9,99
|
|OFSYM
|84,15
|230.601.848
|% -8,33
|
|KOZAL
|31,74
|3.938.533.513
|% -3,23
|
|THYAO
|235,60
|3.029.529.851
|% 0,47
|
|ASTOR
|143,00
|2.944.008.430
|% 2,88
|
|SISE
|53,95
|2.686.099.670
|% -1,19
|
|ENKAI
|35,30
|2.196.435.027
|% 1,67
|
|ZOREN
|5,03
|1.374.743.168
|% -0,79
|
|SKBNK
|5,55
|711.608.075
|% -4,15
|
|KOZAL
|31,74
|3.938.533.513
|% -3,23
|
|KATMR
|2,03
|244.753.653
|% -0,49
|
|EKGYO
|8,92
|1.076.019.770
|% -1,22
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8581
|26,8851
|% 0,07
|
|Euro
|28,8434
|28,8531
|% -0,17
|
|Sterlin
|33,4478
|33,6155
|% -0,15
|
|Frank
|30,0426
|30,2236
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1485
|7,1843
|% 0,12
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-3,41
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|11.280
|11.451
|-25,00
|
|Tam
|11.052
|11.119
|-34,00
|
|Yarım
|5.543
|5.583
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.763
|2.791
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,88
|19,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|91,33
|91,33
|0,68
|