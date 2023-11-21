***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2023 13:02
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219113
BIST
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14:527.971
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 25,00
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.015
14:5228,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0660
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8062
En Düşük
28,6767
14:5231,5695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1024
|Açılış
|: 31,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
14:521.840,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 13,85
|Açılış
|: 1.840,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.846,72
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler14:52
|ISBTR
|690.757,50
|1.381.515
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.772,00
|67.373.373
|% 9,99
|
|MRSHL
|1.619,00
|26.823.555
|% 9,99
|
|POLTK
|13.662,50
|222.592.823
|% 9,98
|
|IZFAS
|8,31
|41.450.966
|% 9,92
|
|UMPAS
|7,74
|1.889.526
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|3.933.167
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|6.594.230
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|203.241.135
|% -9,99
|
|SNPAM
|157,60
|34.124.393
|% -9,99
|
|THYAO
|260,25
|8.509.338.319
|% 2,16
|
|EREGL
|40,92
|3.308.002.987
|% 3,33
|
|MIATK
|46,16
|2.356.949.567
|% -9,49
|
|TUPRS
|153,80
|2.248.782.408
|% 0,13
|
|BRSAN
|812,50
|2.034.893.530
|% 1,06
|
|IHLAS
|1,39
|214.229.330
|% 2,21
|
|EKGYO
|7,56
|867.293.656
|% -1,18
|
|ZOREN
|5,07
|529.372.986
|% -0,20
|
|EREGL
|40,92
|3.308.002.987
|% 3,33
|
|ODAS
|11,50
|933.725.881
|% 2,22
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8002
|28,8053
|% 0,23
|
|Euro
|31,5581
|31,5695
|% 0,33
|
|Sterlin
|35,9727
|36,1531
|% 0,42
|
|Frank
|32,4398
|32,6352
|% 0,33
|
|Riyal
|7,6552
|7,6936
|% 0,24
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,54
|23,56
|% 0,66
|
|Platin
|927,56
|929,41
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.084,53
|1.090,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,88
|81,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,91
|1.988,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
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