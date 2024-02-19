***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2024 10:03
***SONME*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SONME.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250298
BIST
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13:429.386
En Düşük
|Değişim
|: 1,47%
|| 136,05
|Açılış
|: 9.322
|
|Önceki Kapanış
|: 9.250
|
9.321
En Yüksek
9.404
13:4230,8694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0304
|Açılış
|: 30,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,8869
En Düşük
30,7699
13:4233,2908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0532
|Açılış
|: 33,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,4014
En Düşük
33,1863
13:422.003,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,20
|Açılış
|: 2.003,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,21
|
2.007,99
En Düşük
1.991,67
BIST En Aktif Hisseler13:42
|KSTUR
|2.832,50
|5.319.435
|% 10,00
|
|EUKYO
|22,44
|12.203.243
|% 10,00
|
|KAPLM
|141,90
|62.993.512
|% 10,00
|
|KERVN
|1,54
|8.164.578
|% 10,00
|
|AVTUR
|12,44
|27.234.607
|% 9,99
|
|VERUS
|288,50
|70.965.265
|% -6,63
|
|KARYE
|62,20
|150.351.008
|% -5,83
|
|ETYAT
|16,87
|16.314.216
|% -5,22
|
|SUNTK
|19,97
|30.958.010
|% -4,54
|
|SEGYO
|6,64
|118.108.192
|% -4,32
|
|THYAO
|284,00
|6.228.645.576
|% 0,53
|
|TUPRS
|176,10
|5.893.704.577
|% 5,45
|
|EREGL
|49,00
|4.496.001.452
|% -0,24
|
|ISCTR
|28,70
|4.372.992.233
|% 3,09
|
|YKBNK
|24,58
|3.724.364.080
|% 3,02
|
|ZOREN
|6,29
|2.593.974.324
|% 8,26
|
|ISCTR
|28,70
|4.372.992.233
|% 3,09
|
|YKBNK
|24,58
|3.724.364.080
|% 3,02
|
|AKFGY
|2,48
|332.638.328
|% -2,75
|
|EKGYO
|10,78
|1.255.381.862
|% 1,89
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8643
|30,8694
|% 0,10
|
|Euro
|33,2803
|33,2908
|% 0,16
|
|Sterlin
|38,8209
|39,0156
|% 0,20
|
|Frank
|34,9105
|35,1208
|% 0,14
|
|Riyal
|8,2103
|8,2515
|% 0,15
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,13
|% 0,66
|
|Platin
|910,07
|912,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,47
|962,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,68
|82,68
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,68
|2.019,03
|% 0,66
|