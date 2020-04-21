***SONME*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***SONME*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [SONME]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/04/2020Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt Alışı (Default Purchase)Takas Tarihi21/04/2020Açıklamalar"Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere SONME.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (21/04/2020) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839533BIST