***SONME*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
21.04.2020 14:29
***SONME*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [SONME]
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Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/04/2020
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)
Takas Tarihi
21/04/2020
Açıklamalar
SONME.TE sırasındaki temerrüt işlemi 21/04/2020 tarihinde tamamlanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839558
BIST
17:2097.862
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.083,77
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
17:206,9782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0391
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
17:207,5841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0459
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6019
En Düşük
7,5188
17:20377,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,65
|Açılış
|: 377,83
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|71,50
|82.845.011
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.270.577
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|116.928.837
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|30.432.023
|% 9,99
|
|BIZIM
|13,45
|81.356.888
|% 9,98
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|EPLAS
|13,20
|72.707
|% -7,82
|
|QNBFL
|114,80
|28.263.031
|% -7,04
|
|MERIT
|15,36
|12.584
|% -6,91
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|ECILC
|4,88
|852.255.545
|% 7,96
|
|GARAN
|8,21
|570.147.189
|% -2,15
|
|ASELS
|27,04
|551.131.832
|% -1,31
|
|THYAO
|10,46
|497.533.343
|% -1,69
|
|ISFIN
|3,32
|491.742.993
|% 0,30
|
|ODAS
|1,66
|465.680.825
|% 3,11
|
|ECILC
|4,88
|852.255.545
|% 7,96
|
|ISFIN
|3,32
|491.742.993
|% 0,30
|
|GUSGR
|2,79
|297.825.997
|% 1,45
|
|GSRAY
|2,54
|259.507.112
|% 9,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5852
|8,6282
|% -0,19
|
|Frank
|7,1893
|7,2326
|% 0,69
|
|Riyal
|1,8555
|1,8649
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|-5,52
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|2.420
|2.478
|-5,90
|
|Tam
|2.483
|2.543
|-17,50
|
|Yarım
|1.210
|1.241
|-2,90
|
|Çeyrek
|607
|621
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|14,74
|14,78
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|20,19
|20,19
|-5,38
|
Seans Raporu
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