***SONME*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***SONME*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [SONME]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/04/2020Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)Takas Tarihi21/04/2020AçıklamalarSONME.TE sırasındaki temerrüt işlemi 21/04/2020 tarihinde tamamlanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839558BIST