***SONME*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
25.03.2021 20:09
***SONME*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
a) Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME) pay piyasasında 20.06.2019-26.08.2019 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil Numarası
ŞAHİN KARÇIĞA 14295371
FATİH KARATAŞ 12413063
ESRA GÜNGÖR 44666004
GÜLSEREN USLU 44396614
FERDİ BÜYÜK 32639349
HAKAN BAYER 26958064
HASAN MEŞE 13155847
b) Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME) pay piyasasında 20.06.2019-26.08.2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrası ve Kurul'un V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3, 6/2 ve 7/1 maddeleri uyarınca, aşağıdaki tabloda belirtilen sürelerle borsalarda işlem yapma yasağı getirilmesine, Kurul'un 26.08.2019 tarihli kararı uyarınca haklarında daha önce 6 ay geçici işlem yapma yasağı getirilen (Şahin KARÇIĞA, Özkan KILIÇ, Gülseren USLU, Esra GÜNGÖR, Ferdi BÜYÜK, Hakan BAYER) yatırımcılara ilişkin olarak ise, Kurul'un V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca söz konusu 6 ay işlem yapma yasağı süresinin 2 yıllık süreden düşülmesine karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
ŞAHİN KARÇIĞA 14295371
ESRA GÜNGÖR 44666004
GÜLSEREN USLU 44396614
FERDİ BÜYÜK 32639349
HAKAN BAYER 26958064
ÖZKAN KILIÇ 43694841
HASAN MEŞE 13155847
FATİH KARATAŞ 12413063
Karar 2021/15 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920704
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|% 10,00
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|80,95
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|SEYKM
|35,00
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|6,08
|221.485
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|512.406
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