***SONME*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***SONME*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [SONME]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalara) Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME) pay piyasasında 20.06.2019-26.08.2019 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NumarasıŞAHİN KARÇIĞA 14295371FATİH KARATAŞ 12413063ESRA GÜNGÖR 44666004GÜLSEREN USLU 44396614FERDİ BÜYÜK 32639349HAKAN BAYER 26958064HASAN MEŞE 13155847b) Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME) pay piyasasında 20.06.2019-26.08.2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrası ve Kurul'un V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3, 6/2 ve 7/1 maddeleri uyarınca, aşağıdaki tabloda belirtilen sürelerle borsalarda işlem yapma yasağı getirilmesine, Kurul'un 26.08.2019 tarihli kararı uyarınca haklarında daha önce 6 ay geçici işlem yapma yasağı getirilen (Şahin KARÇIĞA, Özkan KILIÇ, Gülseren USLU, Esra GÜNGÖR, Ferdi BÜYÜK, Hakan BAYER) yatırımcılara ilişkin olarak ise, Kurul'un V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca söz konusu 6 ay işlem yapma yasağı süresinin 2 yıllık süreden düşülmesine karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoŞAHİN KARÇIĞA 14295371ESRA GÜNGÖR 44666004GÜLSEREN USLU 44396614FERDİ BÜYÜK 32639349HAKAN BAYER 26958064ÖZKAN KILIÇ 43694841HASAN MEŞE 13155847FATİH KARATAŞ 12413063Karar 2021/15 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920704BIST