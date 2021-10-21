***SONME*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
21.10.2021 10:04
***SONME*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.
'nin 19/10/2021 tarihinde başlayan % 31,98965 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 21/10/2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971638
BIST
13:351.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 12,39
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.469
En Düşük
1.454
13:359,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1187
|Açılış
|: 9,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
13:3511,2006
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1208
|Açılış
|: 11,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
13:35554,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 8,93
|Açılış
|: 554,15
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler13:35
|DOBUR
|41,14
|8.356.971
|% 10,00
|
|SERVE
|15,74
|648.315
|% 9,99
|
|COSMO
|11,68
|984.974
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|86.338.074
|% 9,97
|
|MRSHL
|254,00
|8.936.155
|% 8,04
|
|FADE
|7,95
|182.324.870
|% -7,56
|
|MERIT
|24,70
|22.186.021
|% -6,37
|
|ERSU
|4,31
|17.007.502
|% -5,69
|
|OLMK
|7,30
|3.858.090
|% -5,19
|
|ANELE
|2,67
|16.482.853
|% -4,98
|
|GARAN
|9,06
|1.028.173.542
|% 0,78
|
|SISE
|8,47
|670.455.149
|% 1,32
|
|THYAO
|14,10
|592.148.277
|% 0,93
|
|KRDMD
|7,37
|493.029.992
|% 1,66
|
|ASELS
|16,70
|422.532.702
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,52
|370.056.591
|% 1,20
|
|GARAN
|9,06
|1.028.173.542
|% 0,78
|
|DOHOL
|2,61
|223.333.602
|% 1,95
|
|SISE
|8,47
|670.455.149
|% 1,32
|
|AKBNK
|5,39
|398.938.890
|% 1,32
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6124
|9,6188
|% 1,25
|
|Euro
|11,1931
|11,2006
|% 1,09
|
|Sterlin
|13,1942
|13,2604
|% 0,88
|
|Frank
|10,4234
|10,4862
|% 1,04
|
|Riyal
|2,5497
|2,5625
|% 0,85
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|10,44
|
|Altın Gr.
|552
|553
|7,31
|
|Cumhuriyet
|3.650
|3.705
|81,00
|
|Tam
|3.632
|3.724
|83,29
|
|Yarım
|1.756
|1.801
|40,29
|
|Çeyrek
|881
|901
|20,15
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,40
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,11
|
|B. Petrol
|85,12
|85,12
|0,51
|