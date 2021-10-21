Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SONME*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

21.10.2021 10:04



***SONME*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [SONME]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.
'nin 19/10/2021 tarihinde başlayan % 31,98965 oranında bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 21/10/2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971638


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:351.468
Değişim :  0,85% |  12,39
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.469 En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler13:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 41,14 8.356.971 % 10,00  
SERVE 15,74 648.315 % 9,99  
COSMO 11,68 984.974 % 9,98  
ERBOS 94,35 86.338.074 % 9,97  
MRSHL 254,00 8.936.155 % 8,04  
daha fazla
13:35 Alış Satış %  
Dolar 9,6124 9,6188 % 1,25  
Euro 11,1931 11,2006 % 1,09  
Sterlin 13,1942 13,2604 % 0,88  
Frank 10,4234 10,4862 % 1,04  
Riyal 2,5497 2,5625 % 0,85  
daha fazla
13:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.794 10,44  
Altın Gr. 552 553 7,31  
Cumhuriyet 3.650 3.705 81,00  
Tam 3.632 3.724 83,29  
Yarım 1.756 1.801 40,29  
Çeyrek 881 901 20,15  
Gümüş.Ons 24,35 24,40 0,21  
Gümüş Gr. 7,50 7,51 0,11  
B. Petrol 85,12 85,12 0,51  
Seans Raporu 13:35
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru