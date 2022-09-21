***SONME* *SNPAM*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2022 11:12
***SONME******SNPAM*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SNPAM]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu, 20.09.2022 tarihli toplantısında
Sönmez Çimento A.Ş. iştirakimizin yapılacak sermaye artırımına mahsuben talep ettiği sermaye avansının ödenmesi için Sermayesinde %5,64 oranında iştirakimiz bulunan Sönmez Pamuklu San. A.Ş' de sahibi olduğumuz 7.332.624,77 TL nominal değerli paylardan BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN 408.000-TL nominal değerli kısmının, BİST de oluşan son bir aylık ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 13,4725.-TL.fiyat ile
Ali Cem Sönmez'e 136.000 TL nominal değerde,
Osman Sönmez'e 136.000- TL nominal değerde
Cemil Sönmez'e 136.000- TL nominal değerde
olmak üzere nakden ve defaten satışına, satışa dair takas ve nakit işleminin borsa dışında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İşlem sonrası , pay oranımız , %5,33 olacaktır.
Süreç hakkında bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064416
BIST
11:353.252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -25,77
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
11:3518,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
11:3518,1723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0820
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
11:35984,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,38
|Açılış
|: 984,38
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler11:33
|ULUSE
|118,80
|9.345.565
|% 10,00
|
|CRDFA
|3,38
|26.653.166
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ULUFA
|7,16
|32.188.997
|% 9,48
|
|CEMAS
|1,55
|92.974.319
|% 9,15
|
|ISGYO
|12,47
|6.564.794
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|215.954.274
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|93.797.922
|% -9,82
|
|IHAAS
|61,35
|10.414.364
|% -9,65
|
|THYAO
|69,95
|2.386.339.945
|% -3,45
|
|VAKBN
|8,36
|1.147.781.490
|% -0,83
|
|HALKB
|8,50
|1.009.514.848
|% 1,07
|
|YKBNK
|7,04
|826.257.597
|% -1,68
|
|SASA
|57,90
|802.818.239
|% -1,19
|
|EKGYO
|3,90
|542.150.738
|% -2,74
|
|VAKBN
|8,36
|1.147.781.490
|% -0,83
|
|ZOREN
|3,84
|493.592.870
|% 6,67
|
|HALKB
|8,50
|1.009.514.848
|% 1,07
|
|YKBNK
|7,04
|826.257.597
|% -1,68
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3004
|18,3280
|% 0,05
|
|Euro
|18,1605
|18,1723
|% -0,45
|
|Sterlin
|20,6935
|20,7973
|% -0,39
|
|Frank
|18,8744
|18,9881
|% -0,17
|
|Riyal
|4,8558
|4,8802
|% 0,07
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|6,65
|
|Altın Gr.
|984
|984
|3,78
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.693
|6.795
|20,00
|
|Yarım
|3.261
|3.314
|15,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.658
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,07
|
|B. Petrol
|92,82
|92,82
|2,20
|
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