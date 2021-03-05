***SONME* *SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.03.2021 18:12
***SONME******SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [SONME]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
05/03/2021 - 05/03/2021 tarihinde SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 90,00 - 90,00 TL fiyat aralığından 52 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarımız 05/03/2021 tarihi itibariyle % 7,425 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
05/03/2021 0 52 52 4.163.083,53 4.163.031,53 % 7,425 % 7,425 % 7,425 % 7,425
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915502
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
18:057,5473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0360
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
18:058,9944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
18:05411,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,22
|Açılış
|: 411,60
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
413,34
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|97,90
|376.243.230
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|9.678.540
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.006.498
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.283.285
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.018.713
|% 9,98
|
|LINK
|46,98
|20.819.759
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|9.011.478
|% -10,00
|
|CASA
|176,60
|8.206.566
|% -8,50
|
|FENER
|31,12
|220.028.430
|% -8,25
|
|MERIT
|287,30
|2.766.399
|% -7,32
|
|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
|
|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
|
|THYAO
|14,78
|1.328.410.762
|% 0,41
|
|INDES
|32,56
|1.134.746.108
|% 6,82
|
|KRDMD
|7,30
|1.073.837.123
|% -0,82
|
|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,46
|798.778.375
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|510.547.374
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
|
|DOHOL
|3,42
|519.925.249
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5420
|7,5473
|% 0,48
|
|Euro
|8,9849
|8,9944
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,3790
|10,4311
|% -0,25
|
|Frank
|8,0656
|8,1142
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0044
|2,0145
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-0,27
|
|Altın Gr.
|411
|411
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,07
|
|B. Petrol
|68,74
|68,74
|2,00
|