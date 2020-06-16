***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.06.2020 15:27
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.06.2020
Tescil Tarihi
12.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.06.2020-10098
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için seçilen GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12.06.2020 tarihinde yapılan tescile ilişkin ilan, 16.06.2020 tarihli ve 10098 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851382
BIST
17:38111.646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 2.090,19
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
17:386,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
17:387,6983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0304
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
17:38378,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 378,52
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|2,97
|22.219.484
|% 10,00
|
|ICBCT
|5,83
|199.165.986
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.572.132
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|83.960.598
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.537.536
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|560.865
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|VAKFN
|3,27
|257.063.203
|% -5,49
|
|ASELS
|32,70
|1.148.667.197
|% 2,25
|
|GARAN
|8,28
|1.093.686.306
|% 2,73
|
|ODAS
|2,23
|854.767.490
|% 9,31
|
|ISFIN
|4,04
|745.704.785
|% 2,80
|
|TCELL
|15,09
|720.870.107
|% 4,50
|
|ODAS
|2,23
|854.767.490
|% 9,31
|
|EKGYO
|1,95
|624.621.303
|% 2,09
|
|KARSN
|2,35
|524.071.227
|% 5,38
|
|IEYHO
|0,90
|195.469.708
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,32
|688.601.192
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6138
|8,6570
|% 0,47
|
|Frank
|7,1631
|7,2062
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8183
|1,8275
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-2,71
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,18
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.478
|-5,50
|
|Tam
|2.527
|2.546
|-5,60
|
|Yarım
|1.231
|1.243
|-2,70
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,03
|
|B. Petrol
|41,52
|41,52
|1,80
|
Seans Raporu
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17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2526, 65 artarak (% 2.00 ) 129, 162
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Endeks 111, 815 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 06 üstünde . İşlem hacmi 15, 761.00 milyon TL de
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17:51IEYHO
Yüzde 9.76 oranında artışla 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 705, 860 adet işlem
-
17:50SONME
Yüzde 8.36 oranında artışla 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 185, 513 adet işlem
-
17:49VKFYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 760, 410 adet işlem