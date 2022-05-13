***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıCROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu , 2022 yılı hesap dönemi Türk Ticaret Kanunu ve SPK Mevzuatı uyarınca bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak 641 030 5401 Vergi numaralıİzmir Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Apartmanı N12 k:2/ 203-204 Alsancak/İZMİR adresinde mukim CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030311BIST