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***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.05.2022 17:35
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

                                 Şirketimiz Yönetim Kurulu , 2022 yılı hesap dönemi Türk Ticaret Kanunu ve SPK Mevzuatı uyarınca bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak 641 030 5401 Vergi numaralıİzmir Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Apartmanı N12 k:2/ 203-204 Alsancak/İZMİR adresinde mukim CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030311


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Yarım 2.936 3.014 -4,04  
Çeyrek 1.473 1.507 -2,02  
Gümüş.Ons 20,98 21,00 0,30  
Gümüş Gr. 10,43 10,45 0,23  
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