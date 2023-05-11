***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.05.2023 14:43
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu , 2023 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak 641 030 5401 Vergi numaralı İzmir Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Apartmanı N12 K:2/203-204 Alsancak/İZMİR adresinde mukim CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.'nin aday gösterilmesine ve genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150419
BIST
17:534.865
En Yüksek
|Değişim
|: 8,24%
|| 370,36
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
17:5319,5887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0502
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
17:5321,3791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0652
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
17:531.269,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,43
|Açılış
|: 1.269,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler17:53
|TUPRS
|71,50
|3.702.382.105
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|323.158.024
|% 10,00
|
|ULKER
|35,64
|527.168.948
|% 10,00
|
|HALKB
|11,33
|762.235.822
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|13.706.848
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|56.244.253
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.725.181
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|73.231.076
|% -9,98
|
|GRTRK
|18,52
|1.116.782.588
|% -9,39
|
|BIGCH
|23,04
|1.614.628.738
|% -6,87
|
|THYAO
|138,20
|7.435.828.279
|% 8,99
|
|ISCTR
|14,10
|5.874.298.077
|% 9,98
|
|EREGL
|31,34
|4.608.469.396
|% 6,53
|
|SISE
|40,40
|4.282.723.595
|% 9,96
|
|KCHOL
|96,60
|4.174.466.603
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.874.298.077
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,92
|2.000.978.053
|% 8,62
|
|YKBNK
|11,53
|3.220.797.598
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,45
|507.222.207
|% 9,37
|
|KOZAL
|17,32
|3.291.329.202
|% 5,67
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5622
|19,5887
|% 0,26
|
|Euro
|21,3574
|21,3791
|% -0,30
|
|Sterlin
|24,4244
|24,5469
|% -0,65
|
|Frank
|21,7807
|21,9119
|% -0,38
|
|Riyal
|5,2026
|5,2287
|% 0,20
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.022
|-8,63
|
|Altın Gr.
|1.269
|1.270
|-5,29
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.679
|4.900
|164,00
|
|Çeyrek
|2.333
|2.442
|81,00
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,99
|
|Gümüş Gr.
|15,31
|15,33
|-0,63
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|-1,60
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407