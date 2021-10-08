***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08/10/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evet.Satılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıSÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ AŞ.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuVİSKOZ İPLİK ÜRETİMİSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi79.931.250İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih08.10.2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı1.323.000Beher Pay Fiyatı13,76Toplam Tutar18.204.480,00Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)1,66Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)5,64Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)5,64Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,50İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)246,20Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı16.728.370,60Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıAli Cem Sönmez , Osman Sönmez , Cemil SönmezKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiOrtakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiBİST de oluşan 30 iş günü ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniBist de oluşan fiyat ortalaması esas alındı.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim kurulunun 08.10.2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden Sönmez Pamuklu A.Ş. Hissesi satışı Borsa'da işlem görmeyen nitelikte paylar ile ilgilidir.İşlem Tarihiİşlemin Niteliğiİşleme Konu Payların Nominal Tutarı(TL)İşlem Fiyatı (TL/Adet)İşlem Tutarı (TL)İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki (%)İşlemden Sonra Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)İşlemden Sonra Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)08.10.2021Satış1.323.00013,7618.204.480,005.831.506,887,30%4.508.506,885,64%Toplam Satış1.323.00018.204.480,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969011BIST