***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/09/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evet.Satılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıSÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ AŞ.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuVİSKOZ İPLİK ÜRETİMİSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi130.000.000,00.-TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih20.09.2022Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı408.000Beher Pay Fiyatı13,4725Toplam Tutar5.496.780,00.-TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)0,31Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)5,33Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)5,33Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,14İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)57,57Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı5.151.979,20.-TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıAli Cem Sönmez, Osman Sönmez , Cemil SönmezKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiOrtakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiBİST'de oluaşn 30 iş günü ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniBİST'de oluşan fiyat ortalaması esas alındı.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim kurulunun 20.09.2022 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden Sönmez Pamuklu A.Ş. hissesi satışı Borsa'da işlem görmeyen nitelikte paylar ile ilgilidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064299BIST