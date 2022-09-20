***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
20.09.2022 18:10
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/09/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet.
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ AŞ.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
VİSKOZ İPLİK ÜRETİMİ
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
130.000.000,00.-TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
20.09.2022
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
408.000
Beher Pay Fiyatı
13,4725
Toplam Tutar
5.496.780,00.-TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0,31
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
5,33
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
5,33
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,14
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
57,57
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
5.151.979,20.-TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Ali Cem Sönmez, Osman Sönmez , Cemil Sönmez
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
BİST'de oluaşn 30 iş günü ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
BİST'de oluşan fiyat ortalaması esas alındı.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim kurulunun 20.09.2022 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden Sönmez Pamuklu A.Ş. hissesi satışı Borsa'da işlem görmeyen nitelikte paylar ile ilgilidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064299
BIST