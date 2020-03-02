***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
02.03.2020 19:42
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 6.265.857 6.413.085
Satışların Maliyeti
28 0 -259.813
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.265.857 6.153.272
BRÜT KAR (ZARAR)
6.265.857 6.153.272
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -729.171 -1.002.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.588.223 3.541.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -4.012.815 -5.312.561
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.112.094 3.378.987
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 17.808.039 205.852
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -4.958 -16.614.649
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 2.312.788 992.943
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.227.963 -12.036.867
Finansman Gelirleri
33 24.363 304.974
Finansman Giderleri
33 -29.790 -143.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.222.536 -11.875.812
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.302.998 -421.428
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.094.806 -956.358
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.208.192 534.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.919.538 -12.297.240
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.919.538 -12.297.240
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36 0 0
Ana Ortaklık Payları
36 21.919.538 -12.297.240
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.448.619 3.872.215
Dönem Karı (Zararı)
21.919.538 -12.297.240
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.919.538 -12.297.240
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.504.168 15.886.210
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 285.799 862.364
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.546 3.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 20.273 3.676
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 4.273 -402
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-255.296 -873.361
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -252.470 -876.187
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -2.826 2.826
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.549.427 16.465.448
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-12.549.427 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 16.465.448
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.312.788 -992.943
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-2.312.788 -992.943
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 2.302.998 421.428
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.772.445 -592.942
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 367.594 -79.420
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 15.398 -2.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 352.196 -76.718
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 666.365 -650.800
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 4.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 666.365 -655.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -41.089 59.984
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 98.019 54.148
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -4.256 3.497
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 102.275 50.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -130 -18.447
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.705.158 45.544
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 2.705.158 45.544
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -24.164 -22.866
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 692 18.915
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25-26 692 19.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 0 -109
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.187.815 2.996.028
Alınan Faiz
252.470 876.187
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-991.666 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.485.186 -1.480.588
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 35.730 3.476
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 0 298.261
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -39.483 -967.290
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları