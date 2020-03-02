***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 6.265.857 6.413.085Satışların Maliyeti28 0 -259.813TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.265.857 6.153.272BRÜT KAR (ZARAR)6.265.857 6.153.272Genel Yönetim Giderleri29-30 -729.171 -1.002.865Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 2.588.223 3.541.141Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -4.012.815 -5.312.561ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.112.094 3.378.987Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 17.808.039 205.852Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -4.958 -16.614.649Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 2.312.788 992.943FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.227.963 -12.036.867Finansman Gelirleri33 24.363 304.974Finansman Giderleri33 -29.790 -143.919SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.222.536 -11.875.812Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.302.998 -421.428Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -1.094.806 -956.358Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.208.192 534.930SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.919.538 -12.297.240DÖNEM KARI (ZARARI)21.919.538 -12.297.240Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar36 0 0Ana Ortaklık Payları36 21.919.538 -12.297.240Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.448.619 3.872.215Dönem Karı (Zararı)21.919.538 -12.297.240Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21.919.538 -12.297.240Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-12.504.168 15.886.210Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18 285.799 862.364Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.546 3.274Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 20.273 3.676Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 4.273 -402Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-255.296 -873.361Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -252.470 -876.187Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -2.826 2.826Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.549.427 16.465.448Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-12.549.427 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 16.465.448Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.312.788 -992.943İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-2.312.788 -992.943Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 2.302.998 421.428İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.772.445 -592.942Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 367.594 -79.420İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 15.398 -2.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 352.196 -76.718Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 666.365 -650.800İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 0 4.200İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 666.365 -655.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -41.089 59.984Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 98.019 54.148İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -4.256 3.497İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 102.275 50.651Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -130 -18.447Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.705.158 45.544İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 2.705.158 45.544Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -24.164 -22.866İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 692 18.915Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25-26 692 19.024Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 0 -109Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.187.815 2.996.028Alınan Faiz252.470 876.187Vergi İadeleri (Ödemeleri)-991.666 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.485.186 -1.480.588İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları7 35.730 3.476Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 0 298.261Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -39.483 -967.290Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları