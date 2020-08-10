***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 3.159.861 3.116.733 1.677.975 1.556.724Satışların Maliyeti28 -312.372 0 -154.416 39.498TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.847.489 3.116.733 1.523.559 1.596.222BRÜT KAR (ZARAR)2.847.489 3.116.733 1.523.559 1.596.222Genel Yönetim Giderleri29-30 -340.867 -391.282 -159.727 -200.449Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 1.517.062 1.312.322 688.658 678.386Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -2.391.819 -2.182.361 -1.331.014 -1.194.607ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.631.865 1.855.412 721.476 879.552Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 39.246 17.785.012 -8.367 12.409.674Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 -10.393.197 0 -1.327.593Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 -87.196 1.457.556 -218.625 1.602.149FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.583.915 10.704.783 494.484 13.563.782Finansman Gelirleri33 12.539 14.445 12.535 13.681Finansman Giderleri33 -1.112 -3.651 -377 -2.756SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.595.342 10.715.577 506.642 13.574.707Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-356.547 -1.414.447 2.343.240 -1.420.427Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -432.899 -680.566 -189.084 -184.300Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri76.352 -733.881 2.532.324 -1.236.127SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.238.795 9.301.130 2.849.882 12.154.280DÖNEM KARI (ZARARI)1.238.795 9.301.130 2.849.882 12.154.280Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.238.795 9.301.130 2.849.882 12.154.280Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.163.543 7.514.747Dönem Karı (Zararı)1.238.795 9.301.130Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.238.795 9.301.130Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler890.602 -2.042.515Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,19 512.538 211.521Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-7.667 160.459Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -3.815 9.890Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -3.852 150.569Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-58.012 -210.198Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -58.012 -207.372Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 0 -2.826Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -2.161.188Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 -2.161.188Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler87.196 -1.457.556İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler87.196 -1.457.556Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 356.547 1.414.447İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.043.716 1.033.452Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -448.737 267.121Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -35.600 649.715Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 47.097 -5.431Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 204.968 85.260Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -3.820 -973Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.275.154 43.688Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 4.654 -5.928Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.173.113 8.292.067Alınan Faiz58.012 207.372Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.067.582 -984.692YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-99.541 -8.145.381İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları7 93 -5.002Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -10.387 -377.917Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 -50.001 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -383.275Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 826.605 -7.267Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-39.246 -10.367.571Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-826.605 2.995.651FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.064.002 -630.634NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.064.002 -630.634DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ87.755 1.124.322DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.151.757 493.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.151.757 87.755Finansal Yatırımlar0 93Diğer Finansal Yatırımlar7 0 93Ticari Alacaklar10 621.406 172.669İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 28.659 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 592.747 172.669Diğer Alacaklar11 35.600 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 35.600 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0Stoklar13 464.985 464.985Canlı Varlıklar14 0 0Peşin Ödenmiş Giderler1.748 41.986İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 1.748 41.986ARA TOPLAM3.275.496 767.488TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.275.496 767.488DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17.278.523 17.239.277Diğer Finansal Yatırımlar7 17.278.523 17.239.277Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 139 139İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 139 139Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 12.203.775 11.464.366Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 193.118.073 193.507.206Maddi Duran Varlıklar18 329.467 392.092Arazi ve Arsalar18 0 0Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri18 0 0Binalar18 0 0Tesis, Makine ve Cihazlar18 36.152 91.893Taşıtlar18 12.848 12.848Mobilya ve Demirbaşlar18 136.583 141.245Diğer Maddi Duran Varlıklar18 143.884 146.106Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.545 3.938Diğer Haklar19 3.545 3.938Peşin Ödenmiş Giderler15 0 6.859İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 0 6.859TOPLAM DURAN VARLIKLAR222.933.522 222.613.877TOPLAM VARLIKLAR226.209.018 223.381.365KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10 538.101 333.133İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 19.319 22.259İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 518.782 310.874Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 41.021 44.841Diğer Borçlar11 4.315.952 3.040.798İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 2.782.018 2.782.018İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.533.934 258.780Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 5.422 769Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 424.815 1.059.498Kısa Vadeli Karşılıklar11.690 15.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 11.690 15.542ARA TOPLAM5.337.001 4.494.581TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.337.001 4.494.581UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar99.594 97.794Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 99.594 97.794Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 16.384.718 16.462.305TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.484.312 16.560.099TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.821.313 21.054.680ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 204.387.705 202.326.685Ödenmiş Sermaye27 56.065.000 56.065.000Sermaye Düzeltme Farkları27 7.722.990 7.722.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)157.763.693 156.941.468Diğer Kazançlar (Kayıplar)27 157.763.693 156.941.468Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 1.245.527 1.052.276Yasal Yedekler27 1.245.527 1.052.276Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -19.648.300 -41.374.587Net Dönem Karı veya Zararı27 1.238.795 21.919.538TOPLAM ÖZKAYNAKLAR204.387.705 202.326.685TOPLAM KAYNAKLAR226.209.018 223.381.365Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 -28.228 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 0 23.432.615Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 56.065.000 7.722.990 -28.228 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 0 23.432.615Transferler27 -12.297.240 12.297.240 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 158.793.570 -2.256 -7.267 9.301.130 168.085.177 0 168.085.177Dönem Karı (Zararı)27 9.301.130 9.301.130 0 9.301.130Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 158.793.570 -2.256 -7.267 158.784.047 0 158.784.047Dönem Sonu Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 158.793.570 -30.484 -12.103 1.052.276 -41.374.587 9.301.130 191.517.792 0 191.517.792Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -42.734 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 0 202.326.685Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -42.734 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 0 202.326.685Transferler27 193.251 21.726.287 -21.919.538 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -4.380 826.605 1.238.795 2.061.020 0 2.061.020Dönem Karı (Zararı)27 1.238.795 1.238.795 0 1.238.795Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -4.380 826.605 822.225 0 822.225Dönem Sonu Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -47.114 781.610 1.245.527 -19.648.300 1.238.795 204.387.705 0 204.387.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 1.238.795 9.301.130 2.849.882 12.154.280DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar822.225 158.784.047 -11.276 158.791.703Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 176.437.300 0 176.437.300Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.615 -2.892 -1.205 1.800Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar826.605 -7.267 -10.336 -3.271Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar826.605 -7.267 -10.336 -3.271Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.235 -17.643.094 265 -17.644.126Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.235 636 265 -396Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -17.643.730 0 -17.643.730Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)822.225 158.784.047 -11.276 158.791.703TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.061.020 168.085.177 2.838.606 170.945.983Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.061.020 168.085.177 2.838.606 170.945.983http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867412BIST