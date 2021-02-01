***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 7.394.094 6.265.857TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.394.094 6.265.857BRÜT KAR (ZARAR)7.394.094 6.265.857Genel Yönetim Giderleri29-30 -723.794 -729.171Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 3.265.270 2.588.223Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -4.866.570 -4.012.815ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.069.000 4.112.094Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 32.573.614 17.808.039Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 -4.958Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 305.520 2.312.788FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37.948.134 24.227.963Finansman Gelirleri33 15.265 24.363Finansman Giderleri33 -3.609 -29.790SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.959.790 24.222.536Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.274.049 -2.302.998Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -1.066.685 -1.094.806Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -3.207.364 -1.208.192SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.685.741 21.919.538DÖNEM KARI (ZARARI)33.685.741 21.919.538Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları33.685.741 21.919.538Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.866.502 12.448.619Dönem Karı (Zararı)33.685.741 21.919.538Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.685.741 21.919.538Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-28.011.609 -12.504.168Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18 147.842 285.799Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler464.985 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 464.985 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.246 24.546Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 7.743 20.273Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 5.503 4.273Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-123.418 -255.296Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler10 -123.418 -252.470Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 0 -2.826Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-32.482.793 -12.549.427Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-32.482.793 -12.549.427Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-305.520 -2.312.788İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmelerler11 -2.557.479 2.705.158İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -2.557.479 2.705.158Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar 26 0 692Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.815.170 13.187.815Alınan Faiz123.418 252.470Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.072.086 -991.666YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-151.115 -13.485.186İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları7 93 35.730Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -10.387 -39.483Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 -50.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -854.142Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)27 -90.821 -12.627.291FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.715.387 -1.036.567NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.715.387 -1.036.567DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ87.755 1.124.322DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.803.142 87.755Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.803.142 87.755Finansal Yatırımlar0 93Diğer Finansal Yatırımlar7 0 93Ticari Alacaklar10 340.106 172.669İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 29.282 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 310.824 172.669Diğer Alacaklar11 292 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 292 0Stoklar13 0 464.985Peşin Ödenmiş Giderler15 94.369 41.986İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 94.369 41.986ARA TOPLAM2.237.909 767.488TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.237.909 767.488DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17.330.098 17.239.277Diğer Finansal Yatırımlar7 17.330.098 17.239.277Diğer Alacaklar11 139 139İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 139 139Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 11.737.379 11.464.366Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 226.040.000 193.507.206Maddi Duran Varlıklar255.426 392.092Tesis, Makine ve Cihazlar18 5.308 91.893Taşıtlar18 12.848 12.848Mobilya ve Demirbaşlar18 95.632 141.245Diğer Maddi Duran Varlıklar18 141.638 146.106Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.148 3.938Diğer Haklar19 3.148 3.938Peşin Ödenmiş Giderler4.211 6.859İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 4.211 6.859TOPLAM DURAN VARLIKLAR255.370.401 222.613.877TOPLAM VARLIKLAR257.608.310 223.381.365KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10 245.538 333.133İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 22.944 22.259İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 222.594 310.874Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 47.327 44.841Diğer Borçlar11 483.319 3.040.798İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 0 2.782.018İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 483.319 258.780Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.859 769İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.859 769Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 1.054.097 1.059.498Kısa Vadeli Karşılıklar21.045 15.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-24 17.045 15.542Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 4.000 0ARA TOPLAM1.853.185 4.494.581TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.853.185 4.494.581UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 0Diğer Borçlar11 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar22 108.874 97.794Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 108.874 97.794Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 17.904.629 16.462.305TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.013.503 16.560.099TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.866.688 21.054.680ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar237.741.622 202.326.685Ödenmiş Sermaye27 56.065.000 56.065.000Sermaye Düzeltme Farkları27 7.722.990 7.722.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 158.670.664 156.941.468Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.245.527 1.052.276Yasal Yedekler27 1.245.527 1.052.276Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -19.648.300 -41.374.587Net Dönem Karı veya Zararı27 33.685.741 21.919.538TOPLAM ÖZKAYNAKLAR237.741.622 202.326.685TOPLAM KAYNAKLAR257.608.310 223.381.365Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 0 -28.228 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 0 23.432.615Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 56.065.000 7.722.990 0 -28.228 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 0 23.432.615Transferler27 -12.297.240 12.297.240 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 157.029.197 -14.506 -40.159 21.919.538 178.894.070 0 178.894.070Dönem Karı (Zararı)27 21.919.538 21.919.538 0 21.919.538Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 157.029.197 -14.506 -40.159 156.974.532 0 156.974.532Dönem Sonu Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -42.734 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 0 202.326.685Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -42.734 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 0 202.326.685Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -42.734 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 0 202.326.685Transferler27 193.251 21.726.287 -21.919.538 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 1.764.373 -2.670 -32.507 33.685.741 35.414.937 0 35.414.937Dönem Karı (Zararı)27 33.685.741 33.685.741 0 33.685.741Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 1.764.373 -2.670 -32.507 1.729.196 0 1.729.196Dönem Sonu Bakiyeler27 56.065.000 7.722.990 158.793.570 -45.404 -77.502 1.245.527 -19.648.300 33.685.741 237.741.622 0 237.741.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 33.685.741 21.919.538DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.729.196 156.974.532Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 176.437.300Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.337 -18.597Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-32.507 -40.159Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-32.507 -40.159Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.765.040 -19.404.012Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.765.040 4.091Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -19.408.103Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.729.196 156.974.532TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.414.937 178.894.070Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları35.414.937 178.894.070http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906744BIST