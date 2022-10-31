***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:12
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 10.950.745 8.714.134 4.228.162 3.786.733
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.950.745 8.714.134 4.228.162 3.786.733
BRÜT KAR (ZARAR)
10.950.745 8.714.134 4.228.162 3.786.733
Genel Yönetim Giderleri
20,21 -13.232.085 -728.351 -5.649.099 -243.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 10.824.660 3.627.878 4.882.142 1.510.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.620.108 -4.571.436 -55.349 -1.702.797
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.923.212 7.042.225 3.405.856 3.350.355
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
23 -125 0 738 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 5.614.650 2.493.023 1.420.589 616.543
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.537.737 9.535.248 4.827.183 3.966.898
Finansman Gelirleri
24 374.308 0 182.972 0
Finansman Giderleri
24 -22.620 -6.714 -22.034 -4.664
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.889.425 9.528.534 4.988.121 3.962.234
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.201.021 483.510 -1.109.979 54.962
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.245.746 0 -1.120.008 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 44.725 483.510 10.029 54.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.688.404 10.012.044 3.878.142 4.017.196
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.688.404 10.012.044 3.878.142 4.017.196
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.688.404 10.012.044 3.878.142 4.017.196
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 26 0,14400000 0,13500000 0,05200000 0,05400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.780.618 5.652.797
Dönem Karı (Zararı)
18 10.688.404 10.012.044
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.488.774 -3.009.825
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 144.616 54.340
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3,6 11.397 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14,16 107.991 -93.043
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,22,24 -322.356 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22,24 -16.793 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -5.614.650 -2.487.612
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 2.201.021 -483.510
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.354.281 -295.325
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 -3.224.035 147.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 34.560 -39.350
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 7.113 -510.845
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 1.095.103 160.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 69.250 4.698
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,16 344.950 -57.163
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 318.778
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.845.349 6.706.894
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -64.731 -1.054.097
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.239.435 253.395
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
5,9 5.496.780 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -10.967.160 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -904.110 -76.237
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 335.043
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -197.965 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.900
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
8 -1.900
Alınan Faiz
3,23,24 334.895 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 25 -5.411
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-458.817 5.906.192
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.793 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-442.024 5.906.192
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 536.159 1.803.142
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 94.135 7.709.334
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 94.010 536.159
Ticari Alacaklar
5,6 3.714.851 480.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 183.958 46.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.530.893 434.264
Diğer Alacaklar
7 317 46.149
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 7.113
Diğer Dönen Varlıklar
17 0 107.021
ARA TOPLAM
3.809.178 1.176.857
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.809.178 1.176.857
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 54.467.160 43.500.000
Diğer Alacaklar
7 114 139
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 20.490.022 15.751.831
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 225.903.119 225.705.154
Maddi Duran Varlıklar
11 2.211.358 1.451.210
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.706 2.360
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.900 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
303.075.379 286.410.694
TOPLAM VARLIKLAR
306.884.557 287.587.551
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5,6 2.177.604 1.059.561
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 82.926 19.003
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.094.678 1.040.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 155.218 40.003
Diğer Borçlar
7 713.525 368.544
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 768 799
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.181.015 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14,16 41.277 31.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 41.277 27.713
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 0 4.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 251.619 39.862
ARA TOPLAM
5.521.026 1.540.482
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.521.026 1.540.482
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
14,16 259.712 207.250
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 17.768.584 17.813.309
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.028.296 18.020.559
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.549.322 19.561.041
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
283.335.235 268.026.510
Ödenmiş Sermaye
18 74.000.000 74.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 2.636.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 158.632.641 158.632.641
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 24.453.485 1.881.314
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 15.560.705 1.720.269
Net Dönem Karı veya Zararı
18 10.688.404 29.156.238
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
283.335.235 268.026.510
TOPLAM KAYNAKLAR
306.884.557 287.587.551
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
56.065.000 7.722.990
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
158.670.664 1.245.527 -19.648.300 33.685.741 237.741.622 237.741.622
Transferler
4.666.572 29.019.169 -33.685.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.411 10.012.044 10.006.633 10.006.633
Dönem Sonu Bakiyeler
56.065.000 7.722.990 158.665.253 5.912.099 9.370.869 10.012.044 247.748.255 247.748.255
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
74.000.000 2.636.048 158.632.641 1.881.314 1.720.269 29.156.238 268.026.510 268.026.510
Transferler
-2.636.048 22.572.171 9.220.115 -29.156.238
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.688.404 10.688.404 10.688.404
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
4.620.321 4.620.321 4.620.321
Dönem Sonu Bakiyeler
74.000.000 0 158.632.641 24.453.485 15.560.705 10.688.404 283.335.235 283.335.235
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 10.688.404 10.012.044 3.878.142 4.017.196
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -5.411 0 -270
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
18 0 -5.411 0 -270
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 -5.411 0 -270
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -5.411 0 -270
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.688.404 10.006.633 3.878.142 4.016.926
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.688.404 10.006.633 3.878.142 4.016.926
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075378
BIST