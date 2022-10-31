***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 10.950.745 8.714.134 4.228.162 3.786.733TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.950.745 8.714.134 4.228.162 3.786.733BRÜT KAR (ZARAR)10.950.745 8.714.134 4.228.162 3.786.733Genel Yönetim Giderleri20,21 -13.232.085 -728.351 -5.649.099 -243.710Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 10.824.660 3.627.878 4.882.142 1.510.129Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.620.108 -4.571.436 -55.349 -1.702.797ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.923.212 7.042.225 3.405.856 3.350.355TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri23 -125 0 738 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 5.614.650 2.493.023 1.420.589 616.543FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.537.737 9.535.248 4.827.183 3.966.898Finansman Gelirleri24 374.308 0 182.972 0Finansman Giderleri24 -22.620 -6.714 -22.034 -4.664SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.889.425 9.528.534 4.988.121 3.962.234Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.201.021 483.510 -1.109.979 54.962Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -2.245.746 0 -1.120.008 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 44.725 483.510 10.029 54.962SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.688.404 10.012.044 3.878.142 4.017.196DÖNEM KARI (ZARARI)10.688.404 10.012.044 3.878.142 4.017.196Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.688.404 10.012.044 3.878.142 4.017.196Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 26 0,14400000 0,13500000 0,05200000 0,05400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.780.618 5.652.797Dönem Karı (Zararı)18 10.688.404 10.012.044Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.488.774 -3.009.825Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 144.616 54.340Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3,6 11.397 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14,16 107.991 -93.043Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8,22,24 -322.356 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler22,24 -16.793 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -5.614.650 -2.487.612Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 2.201.021 -483.510İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.354.281 -295.325Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -3.224.035 147.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 34.560 -39.350Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 7.113 -510.845Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,7 1.095.103 160.694Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 69.250 4.698Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,16 344.950 -57.163Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 -359İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 318.778Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.845.349 6.706.894Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -64.731 -1.054.097YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.239.435 253.395İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri5,9 5.496.780 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 -10.967.160 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -904.110 -76.237Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 335.043Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -197.965 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.900Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar8 -1.900Alınan Faiz3,23,24 334.895 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 25 -5.411FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-458.817 5.906.192Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi16.793 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-442.024 5.906.192DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 536.159 1.803.142DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 94.135 7.709.334Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 94.010 536.159Ticari Alacaklar5,6 3.714.851 480.415İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 183.958 46.151İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.530.893 434.264Diğer Alacaklar7 317 46.149Peşin Ödenmiş Giderler8 0 7.113Diğer Dönen Varlıklar17 0 107.021ARA TOPLAM3.809.178 1.176.857TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.809.178 1.176.857DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 54.467.160 43.500.000Diğer Alacaklar7 114 139Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 20.490.022 15.751.831Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 225.903.119 225.705.154Maddi Duran Varlıklar11 2.211.358 1.451.210Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.706 2.360Peşin Ödenmiş Giderler8 1.900 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR303.075.379 286.410.694TOPLAM VARLIKLAR306.884.557 287.587.551KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5,6 2.177.604 1.059.561İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 82.926 19.003İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.094.678 1.040.558Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 155.218 40.003Diğer Borçlar7 713.525 368.544Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 768 799Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 2.181.015 0Kısa Vadeli Karşılıklar14,16 41.277 31.713Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 41.277 27.713Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 0 4.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 251.619 39.862ARA TOPLAM5.521.026 1.540.482TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.521.026 1.540.482UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14,16 259.712 207.250Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 17.768.584 17.813.309TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.028.296 18.020.559TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.549.322 19.561.041ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar283.335.235 268.026.510Ödenmiş Sermaye18 74.000.000 74.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 2.636.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 158.632.641 158.632.641Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 24.453.485 1.881.314Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 15.560.705 1.720.269Net Dönem Karı veya Zararı18 10.688.404 29.156.238TOPLAM ÖZKAYNAKLAR283.335.235 268.026.510TOPLAM KAYNAKLAR306.884.557 287.587.551Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler56.065.000 7.722.990Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler158.670.664 1.245.527 -19.648.300 33.685.741 237.741.622 237.741.622Transferler4.666.572 29.019.169 -33.685.741Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.411 10.012.044 10.006.633 10.006.633Dönem Sonu Bakiyeler56.065.000 7.722.990 158.665.253 5.912.099 9.370.869 10.012.044 247.748.255 247.748.255Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler74.000.000 2.636.048 158.632.641 1.881.314 1.720.269 29.156.238 268.026.510 268.026.510Transferler-2.636.048 22.572.171 9.220.115 -29.156.238Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.688.404 10.688.404 10.688.404Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi4.620.321 4.620.321 4.620.321Dönem Sonu Bakiyeler74.000.000 0 158.632.641 24.453.485 15.560.705 10.688.404 283.335.235 283.335.235Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18 10.688.404 10.012.044 3.878.142 4.017.196DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -5.411 0 -270Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar18 0 -5.411 0 -270Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 -5.411 0 -270Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -5.411 0 -270TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.688.404 10.006.633 3.878.142 4.016.926Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.688.404 10.006.633 3.878.142 4.016.926http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075378BIST