***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.06.2022 17:16
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 hesap dönemi Olağan Genel Kuruluna ilişkin toplantı tutanağı ve katılanlar cetveli aynı gün Kap'ta duyurulmuştur. Gerekli tescil işlemi 13.06.2022 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 13.05.2022
Genel Kurul Tarihi 07.06.2022
Genel Kurul Saati 13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe OSMANGAZİ
Adres
17:222.523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -19,66
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
17:2217,2524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1420
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
17:2218,0667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0551
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
17:221.014,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -15,29
|Açılış
|: 1.014,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.013,09
BIST En Aktif Hisseler17:20
|EUREN
|23,76
|383.786.320
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.528.564
|% 10,00
|
|DOBUR
|48,92
|13.122.774
|% 9,98
|
|UFUK
|55,45
|2.604.337
|% 9,91
|
|FONET
|14,34
|153.230.352
|% 9,89
|
|TSGYO
|5,48
|73.389.883
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|GESAN
|30,48
|176.876.320
|% -7,02
|
|TMSN
|29,92
|296.333.407
|% -6,85
|
|THYAO
|47,12
|5.129.956.514
|% 0,90
|
|EREGL
|31,58
|2.349.378.432
|% -4,99
|
|SISE
|22,24
|1.896.666.916
|% 0,09
|
|KRDMD
|13,27
|1.405.536.303
|% -5,15
|
|SASA
|42,80
|1.220.145.034
|% -2,64
|
|EKGYO
|2,61
|608.784.017
|% 0,77
|
|SEGYO
|1,18
|273.841.297
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,79
|886.318.141
|% 0,84
|
|DOHOL
|4,06
|631.492.894
|% 0,25
|
|ODAS
|2,86
|395.981.177
|% -2,05
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2417
|17,2503
|% 0,82
|
|Euro
|18,0405
|18,0622
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,9428
|21,0478
|% -0,30
|
|Frank
|17,2671
|17,3711
|% 0,12
|
|Riyal
|4,5870
|4,6100
|% 0,87
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-44,56
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|-13,66
|
|Cumhuriyet
|6.753
|6.855
|-52,00
|
|Tam
|6.725
|6.836
|-104,00
|
|Yarım
|3.301
|3.344
|-51,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.671
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|21,07
|21,09
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|-0,30
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,82
|
Seans Raporu
17:20
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17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 26 kaybederek (% -0.63 ) 2, 263
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17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, ORCAY, EUREN, UFUK, BRKO
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17:34
UFUK, EUREN, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:34
CEMTS, TSGYO, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:34BRISA
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 37.62 lira fiyatla işlem gören hissede 756, 817 adet işlem