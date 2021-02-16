***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2021 16:21
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BURSA NİLÜFER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI 4. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909934
BIST
17:341.534
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -28,96
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
17:347,0027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0385
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
17:348,4752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0206
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
17:34402,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -4,79
|Açılış
|: 402,44
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
402,44
BIST En Aktif Hisseler17:34
|BSOKE
|3,74
|334.894.349
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|64.558.978
|% 9,99
|
|VAKFN
|13,55
|7.880.241
|% 9,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|TKURU
|371,50
|7.823.313
|% -8,27
|
|TGSAS
|23,98
|223.449.758
|% -8,26
|
|KRGYO
|6,28
|80.016.675
|% -8,19
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KOZAL
|144,60
|2.918.444.780
|% -2,76
|
|PETKM
|5,14
|2.770.851.524
|% 0,19
|
|SASA
|40,32
|2.401.457.193
|% 6,50
|
|GUBRF
|75,55
|1.933.104.073
|% 3,28
|
|GARAN
|9,77
|1.587.532.074
|% -2,79
|
|SKBNK
|1,53
|1.370.600.882
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,51
|1.537.477.455
|% -1,18
|
|PETKM
|5,14
|2.770.851.524
|% 0,19
|
|TSKB
|1,74
|496.897.057
|% -1,14
|
|YKBNK
|2,86
|657.000.982
|% -2,05
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9961
|7,0027
|% 0,55
|
|Euro
|8,4674
|8,4752
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,6858
|9,7344
|% 0,33
|
|Frank
|7,8088
|7,8559
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8589
|1,8683
|% 0,43
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-25,91
|
|Altın Gr.
|402
|402
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,05
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,93
|62,93
|-0,37
|