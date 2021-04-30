***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
30.04.2021 11:48
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BURSA NİLÜFER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı Kurumlar Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
30/04/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş , Bilanço ve Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933180
BIST
12:221.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
12:228,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0548
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
12:229,9929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0291
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
12:22469,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,75
|Açılış
|: 469,00
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler12:22
|INTEM
|44,26
|8.221.241
|% 9,99
|
|TIRE
|6,18
|1.839.261
|% 9,96
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|GOZDE
|7,31
|107.256.749
|% 9,10
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,70
|55.174.886
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.390.144
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|27,80
|59.571.529
|% -7,95
|
|FENER
|26,82
|34.337.276
|% -6,81
|
|KOZAL
|113,20
|555.749.693
|% 4,43
|
|THYAO
|12,23
|459.843.444
|% 2,09
|
|EREGL
|19,27
|383.575.444
|% 0,05
|
|PETKM
|6,65
|381.484.784
|% -0,75
|
|GARAN
|7,25
|357.878.747
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,82
|175.423.826
|% -0,55
|
|PETKM
|6,65
|381.484.784
|% -0,75
|
|YKBNK
|2,11
|110.966.697
|% 0,48
|
|GARAN
|7,25
|357.878.747
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,17
|334.441.645
|% 0,70
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2528
|8,2578
|% 0,67
|
|Euro
|9,9846
|9,9929
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,4252
|11,4825
|% 0,23
|
|Frank
|9,0321
|9,0865
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1904
|2,2014
|% 0,48
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-4,19
|
|Altın Gr.
|468
|469
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,46
|67,46
|-0,59
|