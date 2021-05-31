***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 15:01
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bursa Nilüfer Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.03.2021 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939018
BIST
15:141.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,92
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
15:148,4935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0712
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
15:1410,3688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0731
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
15:14520,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,35
|Açılış
|: 520,84
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler15:14
|IHLGM
|1,10
|114.650.002
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|39.633.509
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|45.254.949
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.703.622
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|40.398.644
|% -9,95
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|ADESE
|1,41
|43.422.669
|% -6,62
|
|THYAO
|13,31
|1.006.902.305
|% 2,54
|
|KRDMD
|7,91
|557.134.779
|% 0,25
|
|EREGL
|19,23
|464.789.354
|% 0,10
|
|EKGYO
|1,95
|413.425.002
|% 3,72
|
|GARAN
|7,95
|370.652.549
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,95
|413.425.002
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|295.875.619
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|114.650.002
|% 10,00
|
|THYAO
|13,31
|1.006.902.305
|% 2,54
|
|SKBNK
|1,10
|78.792.355
|% 0,00
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4917
|8,4935
|% -0,83
|
|Euro
|10,3614
|10,3688
|% -0,70
|
|Sterlin
|12,0231
|12,0834
|% -0,77
|
|Frank
|9,4081
|9,4648
|% -0,75
|
|Riyal
|2,2602
|2,2715
|% -0,73
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,45
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.426
|3.512
|-9,35
|
|Yarım
|1.656
|1.699
|-4,52
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,26
|
|Gümüş.Ons
|27,99
|28,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,62
|69,62
|0,90
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 41 kaybederek (% -0.36 ) 1, 236
-
15:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHLGM, BALAT, EPLAS, CELHA, MZHLD, YAYLA, TUCLK, BRMEN
-
15:23
EUYO, BALAT, SNGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:23
ISGSY, BERA, KUTPO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:23XEUR
EURO serbest piyasada 10.34 liradan (ALIŞ) işlem