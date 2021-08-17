***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 11:41
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bursa Nilüfer Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 30.06.2021 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958560
BIST
11:401.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,41
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
11:408,4211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0328
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3962
11:409,9217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0469
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,9026
11:40485,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,57
|Açılış
|: 485,30
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
484,15
BIST En Aktif Hisseler11:40
|IZFAS
|7,50
|5.066.733
|% 9,97
|
|UFUK
|20,44
|413.297
|% 9,72
|
|ADESE
|1,39
|17.765.926
|% 9,45
|
|VBTYZ
|25,84
|113.943.476
|% 7,31
|
|PENTA
|77,10
|14.722.850
|% 7,31
|
|IDEAS
|41,32
|1.326.909
|% -9,98
|
|DAGI
|3,45
|47.606.425
|% -9,92
|
|AYES
|19,40
|19.497
|% -7,79
|
|KSTUR
|210,90
|201.199
|% -6,93
|
|YUNSA
|11,11
|4.953.346
|% -4,47
|
|PETKM
|6,06
|476.970.290
|% 0,66
|
|ARCLK
|34,32
|354.417.528
|% 3,81
|
|KRDMD
|8,28
|313.828.766
|% 0,49
|
|GARAN
|9,42
|309.007.309
|% 0,21
|
|THYAO
|12,45
|256.316.440
|% -1,27
|
|PETKM
|6,06
|476.970.290
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,53
|103.133.066
|% -0,39
|
|KRDMD
|8,28
|313.828.766
|% 0,49
|
|GARAN
|9,42
|309.007.309
|% 0,21
|
|KARSN
|3,94
|112.319.190
|% 1,81
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4174
|8,4211
|% -0,39
|
|Euro
|9,9163
|9,9217
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,5878
|11,6459
|% -0,69
|
|Frank
|9,2080
|9,2635
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2373
|2,2485
|% -0,46
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|6,54
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,33
|69,33
|-0,18
|