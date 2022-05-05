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***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

05.05.2022 14:39
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BURSA NİLÜFER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı Kurumlar Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
05/05/2022
Açıklamalar

                   
                   Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş , Bilanço ve Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026582


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