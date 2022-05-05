***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
05.05.2022 14:39
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BURSA NİLÜFER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı Kurumlar Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
05/05/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş , Bilanço ve Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026582
BIST
14:532.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 54,53
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.488
En Düşük
2.460
14:5314,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1326
|Açılış
|: 14,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
14:5315,7361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0764
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
14:53907,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 16,61
|Açılış
|: 907,30
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
908,22
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler14:53
|IMASM
|18,15
|6.135.408
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.991.064
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.311.035
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.447.352
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,56
|28.466.524
|% -7,46
|
|TSPOR
|5,24
|125.275.948
|% -7,26
|
|AKGRT
|3,18
|49.796.655
|% -5,64
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|THYAO
|42,50
|1.833.230.940
|% 3,01
|
|SISE
|18,50
|1.455.684.269
|% 2,10
|
|EREGL
|34,04
|925.541.734
|% 1,43
|
|TUPRS
|248,40
|919.766.214
|% 6,06
|
|KRDMD
|15,73
|864.704.127
|% 3,76
|
|ODAS
|2,65
|738.099.052
|% 8,16
|
|EKGYO
|2,75
|387.591.381
|% 3,38
|
|YKBNK
|4,96
|673.870.653
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,55
|332.612.753
|% 2,60
|
|AKBNK
|9,02
|758.524.294
|% 1,12
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8605
|14,8654
|% 0,90
|
|Euro
|15,7221
|15,7361
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,3772
|18,4694
|% -0,92
|
|Frank
|15,1013
|15,1923
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9511
|3,9710
|% 0,97
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|15,88
|
|Altın Gr.
|906
|906
|15,69
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.165
|-9,00
|
|Tam
|6.037
|6.187
|-18,66
|
|Yarım
|2.918
|2.993
|-9,02
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-4,52
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,96
|0,08
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,91
|
Seans Raporu
14:53
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