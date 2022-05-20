***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
20.05.2022 15:39
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bursa Nilüfer Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 31.03.2022 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031459
BIST
15:392.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -14,66
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
15:3915,9443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1024
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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15,9863
En Düşük
15,8375
15:3916,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0317
|Açılış
|: 16,7300
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|Önceki Kapanış
|: 16,8000
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16,9482
En Düşük
16,7750
15:39944,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,97
|Açılış
|: 944,48
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|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler15:39
|IMASM
|46,90
|19.808.284
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.123.419
|% 9,85
|
|VERUS
|58,70
|33.780.767
|% 9,62
|
|GRNYO
|2,47
|4.805.723
|% 9,29
|
|MANAS
|23,26
|14.690.767
|% -7,26
|
|SANKO
|10,90
|14.710.119
|% -7,08
|
|SMRTG
|21,50
|119.524.305
|% -7,01
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|MNDRS
|3,09
|26.594.799
|% -6,36
|
|GARAN
|15,85
|2.454.647.530
|% 1,28
|
|ASELS
|23,16
|2.191.079.607
|% 4,14
|
|THYAO
|42,86
|1.826.358.619
|% 1,08
|
|SISE
|19,48
|1.333.035.286
|% -2,16
|
|AKBNK
|8,10
|1.230.835.093
|% -0,12
|
|YKBNK
|4,37
|1.166.181.120
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,62
|537.114.831
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,18
|216.297.729
|% 0,85
|
|AKBNK
|8,10
|1.230.835.093
|% -0,12
|
|GARAN
|15,85
|2.454.647.530
|% 1,28
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9370
|15,9443
|% 0,65
|
|Euro
|16,8482
|16,8679
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,8116
|19,9110
|% 0,34
|
|Frank
|16,3124
|16,4107
|% 0,35
|
|Riyal
|4,2347
|4,2560
|% 0,34
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.844
|1.844
|1,68
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|Altın Gr.
|944
|945
|4,11
|
|Cumhuriyet
|6.256
|6.351
|2,00
|
|Tam
|6.224
|6.381
|-20,83
|
|Yarım
|3.008
|3.087
|-10,07
|
|Çeyrek
|1.509
|1.543
|-5,04
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,86
|-0,08
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|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|0,06
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|B. Petrol
|112
|112
|0,40
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