***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.01.2020 12:25
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz iştiraklerinden Sönmez Çimento A.Ş. çimento ve klinker üretim ve satışına ilişkin olarak işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere bazı stratejik yatırımcılar ile 31.01.2020 tarihinde karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalamış ve görüşmelere başlamıştır. Süreç hakkında , mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815933
BIST
13:46119.603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -246,65
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.202
13:465,9832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0073
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
13:466,6009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6042
En Düşük
6,5781
13:46304,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,03
|Açılış
|: 304,05
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
304,31
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|7,08
|10.384.328
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|3.762.116
|% 19,96
|
|HUBVC
|30,80
|15.885.430
|% 19,94
|
|TKNSA
|8,44
|13.362.514
|% 19,89
|
|NATEN
|18,25
|17.056.737
|% 16,99
|
|QNBFB
|40,94
|759.028
|% -14,99
|
|BURVA
|12,30
|362.368
|% -14,88
|
|OSMEN
|5,85
|47.619
|% -9,86
|
|QNBFL
|100,00
|669.600
|% -8,84
|
|SALIX
|7,50
|2.228
|% -8,54
|
|SISE
|5,58
|1.973.447.633
|% 12,50
|
|THYAO
|13,72
|892.293.366
|% -0,80
|
|SODA
|6,81
|826.143.472
|% 5,09
|
|TRKCM
|3,87
|443.836.831
|% 15,18
|
|ASELS
|23,62
|382.406.469
|% -0,17
|
|SISE
|5,58
|1.973.447.633
|% 12,50
|
|SODA
|6,81
|826.143.472
|% 5,09
|
|TRKCM
|3,87
|443.836.831
|% 15,18
|
|KRDMD
|2,86
|316.461.520
|% 1,78
|
|ODAS
|2,04
|165.762.417
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8199
|7,8591
|% 0,25
|
|Frank
|6,1486
|6,1857
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5896
|1,5976
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|2,76
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,24
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|0,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|2,25
|
|Yarım
|967
|992
|1,08
|
|Çeyrek
|485
|496
|0,54
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,89
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
|
|B. Petrol
|57,30
|57,30
|-0,03
|