***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 16:28
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şİrketimiz yönetim kurulu
Covid-19 Salgını sebebi ile yaşanan gelişmeler nedeniyle hem kiracılarımızın hem de şirketimizin finansal yapısını zorlamayacak şekilde Nisan ayı Kira bedellerinin %50 sini Nisan ayında ödeme koşulu ile %50 sini Temmuz ayına erteleme kararı almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833571
BIST
17:4589.729
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 1.669,89
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:456,5896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0141
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6015
En Düşük
6,5522
17:457,2326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0292
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2693
En Düşük
7,1804
17:45339,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -3,34
|Açılış
|: 339,96
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|7.071.415
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.843.763
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|49.946.074
|% 10,00
|
|YAPRK
|6,82
|2.758.634
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.141.247
|% 10,00
|
|INFO
|7,88
|1.703.264
|% -9,94
|
|MTRYO
|3,47
|19.668.684
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|103,50
|9.584.815
|% -7,59
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|PGSUS
|34,20
|435.181.095
|% 9,97
|
|HUBVC
|20,32
|156.491.326
|% 9,36
|
|HALKB
|5,03
|156.047.636
|% 1,82
|
|KOZAL
|61,65
|139.614.069
|% -0,24
|
|VAKBN
|4,64
|138.494.304
|% 2,88
|
|IHLGM
|1,05
|134.598.258
|% 9,38
|
|ODAS
|1,35
|105.080.259
|% 5,47
|
|ADESE
|1,04
|71.576.318
|% 6,12
|
|CEMAS
|0,76
|43.430.664
|% 5,56
|
|ALBRK
|1,10
|61.376.333
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1442
|8,1851
|% 0,01
|
|Frank
|6,7992
|6,8401
|% -0,46
|
|Riyal
|1,7411
|1,7498
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.611
|-11,35
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,06
|14,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|26,42
|26,42
|0,00
|