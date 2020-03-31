***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi-------Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞİrketimiz yönetim kuruluCovid-19 Salgını sebebi ile yaşanan gelişmeler nedeniyle hem kiracılarımızın hem de şirketimizin finansal yapısını zorlamayacak şekilde Nisan ayı Kira bedellerinin %50 sini Nisan ayında ödeme koşulu ile %50 sini Temmuz ayına erteleme kararı almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833571BIST