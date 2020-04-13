***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2020 15:39
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Sönmez Çimento A.Ş. yönetim kurulu, COVID-19 Etkisi nedeniyle kısmi faaliyete ara verilmesi ve çalışma süresinin azaltılması hakkında özetle aşağıdaki kapsamda karar almıştır
1- Dünya genelinde ve ilkemizde görülen COVID-l9 salgınının yayılmasını önlemek, gerek şirket çalışanlarımızın ve gerekse ailelerinin salgına maruz kalmaması, gerekse de ihracattaki ve yurtiçi piyasalardaki daralmadan nedenleriyle, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Ceyhan / Adana adresinde faaliyette bulunan Klinker ve Çimento fabrikasında 01 Mayıs 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında Klinker Üretimi faaliyetine ara verilmesine ve Çimento üretiminde çalışma süresinin azaltılmasına gidilebileceği,
2- Mevcut durum itibariyle mağduriyet yaşanmaması için 4447 Sayılı Kanunun Ek 2'nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılması, bunun için tüm çalışanların bilgilendirilmesi,
3- COVID-19 etkisine göre çalışma süresinin azaltılmasının sonlandırılması durumu olursa İş-Kur Müdürlüğü'ne ve tüm çalışanlara gerekli bildirimlerin yapılması.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837468
BIST
16:4596.551
En Yüksek
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369,93
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360,89
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|12,32
|14.319.889
|% 10,00
|
|AVGYO
|1,54
|32.320.254
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|63.964.104
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,86
|2.796.124
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|568.130
|% 10,00
|
|NIBAS
|6,05
|500.949
|% -9,70
|
|METAL
|0,84
|106.919
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,43
|37.979.255
|% -8,28
|
|ROYAL
|1,73
|668.706
|% -6,49
|
|ETYAT
|1,35
|3.813.499
|% -4,93
|
|THYAO
|10,19
|1.489.803.017
|% 3,98
|
|GARAN
|8,55
|905.008.895
|% -0,93
|
|PGSUS
|55,55
|817.242.218
|% 9,03
|
|ASELS
|25,00
|433.620.342
|% -0,40
|
|GSRAY
|2,61
|403.691.493
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,03
|327.584.532
|% -1,46
|
|GSRAY
|2,61
|403.691.493
|% 2,76
|
|THYAO
|10,19
|1.489.803.017
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|144.169.799
|% 9,57
|
|ODAS
|1,47
|163.099.617
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4535
|8,4958
|% 1,66
|
|Frank
|6,9877
|7,0298
|% 1,18
|
|Riyal
|1,8004
|1,8094
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|4,95
|
|Altın Gr.
|369
|369
|5,47
|
|Cumhuriyet
|2.361
|2.416
|36,50
|
|Tam
|2.426
|2.486
|41,30
|
|Yarım
|1.180
|1.210
|18,30
|
|Çeyrek
|592
|605
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,29
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,00
|
|B. Petrol
|31,47
|31,47
|-0,01
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