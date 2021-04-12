***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarında yaşanan fiyat düşüşleri ile ilgili olarak yatırımcılarımızdan mail ve telefon yoluyla gelen şikayetler ve şirket faaliyetlerinde sorun olup- olmadığı yönündeki bilgi taleplerine cevap olmak üzere aşağıdaki açıklamamızı kamuoyunun bilgisine sunarızŞirketimiz, faaliyetleri, finansal durumu, ve yönetsel yapısı ile olağan şirket işleyişini sürdürmektedir, olağandışı bir durum söz konusu değildir. Kamuya açıklanmamış ve yatırımcı kararlarını etkileyecek bir bilgi sözkonusu değildir. Doğaldır ki , pay piyasasındaki işlemler yatırımcı arz ve talebi ile piyasa mekanizması dahilinde belirlenmektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926807BIST