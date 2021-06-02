***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin , diğer bir iştirakimiz olan Sontrade Dış Ticaret A.Ş. 'ni TTK nun 136.,155.,156 ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20.maddeleri uyarınca , aktif pasifiyle birlikte kül halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devir alma sürecine ilişkin işlemler tamamlanmıştır.Sönmez Çimento Yapı Ve Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin sözkonusu devir alma dolayısıyla yeni sermayesi 460.850.000TL. olarak tescil edilmiştir. Şirket sermayesindeki % 15 payımız değişmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939625BIST