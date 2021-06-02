***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2021 16:10
***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin , diğer bir iştirakimiz olan Sontrade Dış Ticaret A.Ş. 'ni TTK nun 136.,155.,156 ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18,19 ve 20.maddeleri uyarınca , aktif pasifiyle birlikte kül halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devir alma sürecine ilişkin işlemler tamamlanmıştır.
Sönmez Çimento Yapı Ve Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin sözkonusu devir alma dolayısıyla yeni sermayesi 460.850.000TL. olarak tescil edilmiştir. Şirket sermayesindeki % 15 payımız değişmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939625
BIST
17:261.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,00
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:268,6115
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0925
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:2610,5146
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1059
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:26527,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,83
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:24
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.826.083
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.337.450
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.629.605
|% -10,00
|
|DARDL
|19,01
|28.739.477
|% -9,39
|
|IZFAS
|6,67
|16.034.322
|% -9,00
|
|METUR
|25,14
|37.735.954
|% -8,91
|
|OYAYO
|8,14
|13.628.070
|% -8,23
|
|SASA
|35,50
|1.637.863.249
|% 4,72
|
|THYAO
|13,61
|1.363.782.873
|% 0,89
|
|GARAN
|8,05
|1.203.963.865
|% -0,62
|
|PETKM
|6,40
|818.701.619
|% 2,73
|
|TUPRS
|101,60
|776.832.229
|% 3,04
|
|YKBNK
|2,21
|619.268.471
|% 0,00
|
|ODAS
|2,16
|360.824.661
|% 3,85
|
|GARAN
|8,05
|1.203.963.865
|% -0,62
|
|PETKM
|6,40
|818.701.619
|% 2,73
|
|TSKB
|1,38
|141.178.499
|% 1,47
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6093
|8,6130
|% 1,10
|
|Euro
|10,5097
|10,5145
|% 1,02
|
|Sterlin
|12,1736
|12,2346
|% 1,29
|
|Frank
|9,5413
|9,5987
|% 0,92
|
|Riyal
|2,2897
|2,3012
|% 1,10
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|4,05
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,63
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|27,99
|28,02
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,11
|
|B. Petrol
|70,93
|70,93
|0,68
|
Seans Raporu
17:24
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-
17:37TUCLK
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 432, 596 adet işlem
-
17:36GEDIK
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 089, 388 adet işlem
-
17:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 59 kaybederek (% -0.04 ) 1, 525
-
17:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, ODAS, GARAN
-
17:34TUCLK
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 12.17 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 415, 364 adet işlem