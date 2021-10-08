***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Sönmez Çimento AŞ 'nin 8.10.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 1- Şirket sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 620.000.000 TL ye çıkarılması için Ana Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6 . Maddesinin değişmesine, 2- Artırılan sermaye karşılığında ortakların payları oranında rüçhan hakkı kullanmasına, 3- Sermaye avansı olarak tahsil edilecek tutarların, sermaye taahhütlerinden mahsup edilmesine, ilişkin gündemin kabul edildiği bilgisi alınmıştır. Süreç hakkında bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968787BIST