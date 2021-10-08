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***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.10.2021 16:38



***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

      İştirakimiz Sönmez Çimento AŞ 'nin 8.10.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında   1-  Şirket sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle   620.000.000 TL ye çıkarılması için  Ana Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6 . Maddesinin değişmesine, 2- Artırılan  sermaye karşılığında ortakların  payları  oranında rüçhan hakkı kullanmasına, 3-  Sermaye avansı olarak tahsil edilecek tutarların, sermaye taahhütlerinden mahsup edilmesine,   ilişkin gündemin kabul edildiği bilgisi alınmıştır.        Süreç hakkında bilgi verilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968787


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Tam 3.344 3.430 28,44  
Yarım 1.616 1.659 13,75  
Çeyrek 811 830 6,88  
Gümüş.Ons 22,78 22,80 0,19  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,08  
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